Украинские воины разнесли 3 склада боеприпасов армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли огненное поражение по ряду важных объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. В этот раз под удары защитников попали 3 склада боеприпасов и другие логистические объекты противника.

Генштаб отчитывается о новой успешной атаке украинских воинов

На этот раз под удары бойцов ВСУ попали склады боеприпасов в районах населенных пунктов Марьяновка и Лесное на ВОТ Донетчины, а также Айдар, который находится в ВОТ Луганской области.

Более того, удалось поразить пункт управления подразделения вблизи Новопавловки на Запорожье.

Также Генштаб ВСУ подтвердил атаки на склады материально-технических средств врага в районах населенных пунктов Персиановский Ростовской области РФ и Новониколаевка на ВОТ Херсонщины.

Поражён состав горюче-смазочных материалов противника в районе населенного пункта Айдар (ВОТ Луганской обл.). Кроме того, поражен район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Климово (Брянская обл., РФ).

Как сообщают украинские воины, 17 апреля 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе "Сызранский" Самарской области РФ удалось попасть в резервуар РВС-10000.