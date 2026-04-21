Украинские воины разнесли 3 склада боеприпасов армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли огненное поражение по ряду важных объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. В этот раз под удары защитников попали 3 склада боеприпасов и другие логистические объекты противника.
Главные тезисы
- Поражен пункт управления российского подразделения вблизи Новопавловки Запорожской области.
- Потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.
Генштаб отчитывается о новой успешной атаке украинских воинов
На этот раз под удары бойцов ВСУ попали склады боеприпасов в районах населенных пунктов Марьяновка и Лесное на ВОТ Донетчины, а также Айдар, который находится в ВОТ Луганской области.
Более того, удалось поразить пункт управления подразделения вблизи Новопавловки на Запорожье.
Также Генштаб ВСУ подтвердил атаки на склады материально-технических средств врага в районах населенных пунктов Персиановский Ростовской области РФ и Новониколаевка на ВОТ Херсонщины.
Как сообщают украинские воины, 17 апреля 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе "Сызранский" Самарской области РФ удалось попасть в резервуар РВС-10000.
Более того, под удары Сил обороны попали два участка технологического трубопровода и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.
