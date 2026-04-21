Українські воїни рознесли 3 склади боєприпасів армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі Сили оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Цього разу під удари захисників потрапили 3 склади боєприпасів та інші логістичні об'єкти противника.

Генштаб звітує про нову успішні атаки українських воїнів

Цього разу під удари бійців ЗСУ потрапили склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар'янівка та Лісне на ТОТ Донеччини, а також Айдар, що знаходиться в ТОТ Луганської області.

Ба більше, вдалося уразити пункт управління підрозділу поблизу Новопавлівки на Запоріжжі.

Також Генштаб ЗСУ підтвердив атаки а склади матеріально-технічних засобів ворога у районах населених пунктів Персіановський Ростовської області РФ та Новомиколаївка на ТОТ Херсонщини.

Уражено склад пально-мастильних матеріалів противника у районі населеного пункту Айдар (ТОТ Луганської обл.). Крім того, уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово (Брянська обл., рф).

Як зазначають українські воїни, 17 квітня 2026 року на нафтопереробному заводі “Сызранский” Самарської області РФ вдалося поцілити в резервуар РВС-10000.