Украинские воины сорвали попытку оккупантов прорваться в направлении Купянска-Узлового — видео

Бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку российских захватчиков прорваться в направлении Купянска-Узлового Харьковской области.
Главные тезисы
- Бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку российских захватчиков прорваться в направлении Купянска-Узлового.
- Украинские военные провели успешный отпор, захватив пленных и получив важные разведданные.
ВСУ остановили штурм оккупантов под Купянском-Узловым
Об этом сообщает Группировка объединенных сил Вооруженных сил Украины.
Во время вражеского штурма батальон дал организованный отпор и взял пленных из состава ВС РФ, спас гражданского и получил разведданные, позволившие уничтожить большую группу захватчиков.
В Купянске в Харьковской области российское подразделение фактически оказалось в изоляции в одном из жилых кварталов, не имея возможности получить подкрепление или эвакуироваться.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-