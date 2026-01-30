Украинские воины сорвали попытку оккупантов прорваться в направлении Купянска-Узлового — видео

ВСУ остановили штурм оккупантов под Купянском-Узловым

Об этом сообщает Группировка объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Во время вражеского штурма батальон дал организованный отпор и взял пленных из состава ВС РФ, спас гражданского и получил разведданные, позволившие уничтожить большую группу захватчиков.

В Купянске в Харьковской области российское подразделение фактически оказалось в изоляции в одном из жилых кварталов, не имея возможности получить подкрепление или эвакуироваться.