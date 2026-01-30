Українські воїни зірвали спробу окупантів прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового — відео
Українські воїни зірвали спробу окупантів прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового — відео

Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону зірвали спробу російських загарбників прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового Харківської області.

  • Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону завдали поразки російським загарбникам у напрямку Куп'янська-Вузлового Харківської області.
  • Під час ворожого штурму українські військові здійснили організовану відсіч, взяли полонених та здобули важливі розвіддані.

ЗСУ зупинили штурм окупантів під Куп’янськом-Вузловим

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил Збройних сил України.

Під час ворожого штурму батальйон дав організовану відсіч та взяв полонених зі складу ЗС РФ, врятував цивільного і здобув розвіддані, які дозволили знищити велику групу загарбників.

У Куп’янську на Харківщині російський підрозділ фактично опинився в ізоляції в одному з житлових кварталів, не маючи можливості отримати підкріплення чи евакуюватися.

