Українські воїни зірвали спробу окупантів прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового — відео

Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону зірвали спробу російських загарбників прорватися у напрямку Куп’янська-Вузлового Харківської області.
Головні тези:
- Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону завдали поразки російським загарбникам у напрямку Куп'янська-Вузлового Харківської області.
- Під час ворожого штурму українські військові здійснили організовану відсіч, взяли полонених та здобули важливі розвіддані.
ЗСУ зупинили штурм окупантів під Куп’янськом-Вузловим
Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил Збройних сил України.
Під час ворожого штурму батальйон дав організовану відсіч та взяв полонених зі складу ЗС РФ, врятував цивільного і здобув розвіддані, які дозволили знищити велику групу загарбників.
У Куп’янську на Харківщині російський підрозділ фактично опинився в ізоляції в одному з житлових кварталів, не маючи можливості отримати підкріплення чи евакуюватися.
