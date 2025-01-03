Украинские воины сорвали сразу 3 масштабные операции армии РФ

Силы обороны Украины в 2024 году не допустили захвата российскими оккупантами Харькова, Сум и Запорожья.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность вклада украинских защитников в сохранение мирных городов.
- Новая встреча с Дональдом Трампом считается обнадеживающим шагом для завершения войны.
Украинские защитники снова спасли Харьков, Сумы и Запорожье
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время первого своего интервью в 2025 году.
По его словам, речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.
Глава государства подчеркнул, что это украинские города, и он хотел бы поблагодарить людей, которые в них живут:
Зеленский верит, что Трамп поможет Украине
Как отметил глава государства, он успел провести уже несколько разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Украинский лидер не скрывает, что непредсказуемость президента Трампа должна касаться, прежде всего, страны-агрессорки России.
Зеленский также подтвердил, что может встретиться с Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января.
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