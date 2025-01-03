Украинские воины сорвали сразу 3 масштабные операции армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины сорвали сразу 3 масштабные операции армии РФ

Офис Президента Украины
ВСУ
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Силы обороны Украины в 2024 году не допустили захвата российскими оккупантами Харькова, Сум и Запорожья.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность вклада украинских защитников в сохранение мирных городов.
  • Новая встреча с Дональдом Трампом считается обнадеживающим шагом для завершения войны.

Украинские защитники снова спасли Харьков, Сумы и Запорожье

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время первого своего интервью в 2025 году.

По его словам, речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.

Осень — зима 2024 года — это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы, прежде всего, воины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что это украинские города, и он хотел бы поблагодарить людей, которые в них живут:

Они прошли серьезное испытание, — напомнил Зеленский.

Зеленский верит, что Трамп поможет Украине

Как отметил глава государства, он успел провести уже несколько разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он может быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина — справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он может.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер не скрывает, что непредсказуемость президента Трампа должна касаться, прежде всего, страны-агрессорки России.

Я считаю, что он действительно хочет окончить войну. Я считаю, что это верно.

Зеленский также подтвердил, что может встретиться с Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января.

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