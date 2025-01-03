Українські воїни зірвали одразу 3 масштабні операції армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни зірвали одразу 3 масштабні операції армії РФ

Офіс Президента України
ЗСУ

Сили оборони України у 2024 році не допустили захоплення російськими окупантами Харкова, Сум та Запоріжжя. 

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості внеску українських захисників у збереження мирних міст.
  • Нова зустріч з Дональдом Трампом вважається обнадійливим кроком для завершення війни.

Українські захисники знову врятували Харків, Суми та Запоріжжя

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час першого свого інтервʼю у 2025 році.

За його словами, мовиться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року.

Осінь — зима 2024 року — це зрив трьох операцій Російської Федерації з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави наголосив, що це — українські міста, і він хотів би подякувати людям, які в них живуть:

Вони пройшли серйозне випробування, — нагадав Зеленський.

Зеленський вірить, що Трамп допоможе Україні

Як зазначив глава держави, він встиг провести вже кілька розмов з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна — справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер не приховує, що непередбачуваність президента Трампа повинна стосуватися насамперед країни-агресорки Росії.

Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда.

До слова, Зеленський також підтвердив, що може зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Величезні втрати. Яку ціну заплатила Росія за локальні успіхи
армія РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Як зупинити війну Путіна. Аналітики запропонували потужний інструмент
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Що може врятувати Україну від нової війни з Росією — пояснення Волкера
Волкер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?