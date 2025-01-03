Українські воїни зірвали одразу 3 масштабні операції армії РФ

Сили оборони України у 2024 році не допустили захоплення російськими окупантами Харкова, Сум та Запоріжжя.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості внеску українських захисників у збереження мирних міст.
- Нова зустріч з Дональдом Трампом вважається обнадійливим кроком для завершення війни.
Українські захисники знову врятували Харків, Суми та Запоріжжя
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час першого свого інтервʼю у 2025 році.
За його словами, мовиться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року.
Глава держави наголосив, що це — українські міста, і він хотів би подякувати людям, які в них живуть:
Зеленський вірить, що Трамп допоможе Україні
Як зазначив глава держави, він встиг провести вже кілька розмов з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Український лідер не приховує, що непередбачуваність президента Трампа повинна стосуватися насамперед країни-агресорки Росії.
До слова, Зеленський також підтвердив, що може зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
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