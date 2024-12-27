Украинские воины сорвали важную операцию армии РФ в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины сорвали важную операцию армии РФ в Херсонской области

ВСУ
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Источник:  Укринформ

Российские захватчики пытались высадиться на остров Казацкий на Днепре в Херсонской области, однако Силам обороны Украины удалось отбросить противника, нанеся ему потери.

Главные тезисы

  • ВСУ нанесли еще одно поражение армии РФ и защитили украинский остров.
  • Российские оккупанты продолжают штурмовые действия и обстрелы в Херсонской области.

Украинские воины помешали солдатам РФ высадиться на остров Казацкий

С заявлением на этот счет выступил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, что касается Приднепровского или Херсонского направления, российские оккупанты не прекращают там штурмовые действия и обстрелы.

За прошедшие сутки враг продолжал попытки высадиться на остров Казацкий, однако успеха не получил, понес потери и высадиться не смог. Несет потери в технике, в частности, в лодках, плавсредствах и личном составе.

Кроме того, указано, что на Времивском направлении зафиксировано немного меньше штурмов, однако они были не менее жестокими, чем в прошлые дни.

Армия РФ делает все возможное, чтобы производить штурмовые действия малыми группами пехоты при поддержке боевой техники, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Владислав Волошин подчеркнул, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях армия РФ продолжает активно проводить воздушную и инженерную разведку.

Согласно его данным, за прошедшие сутки на юге фронта было уничтожено почти 150 российских военнослужащих, несколько единиц техники и танков.

Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2024 года

  • личного состава — около 782 тыс 510 (+1 тыс 650) человек,

  • танков — 9 тыс 644 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 951 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 21 тыс 379 (+22) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 32 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 999 (+28),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 3 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 262 (+82) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 668 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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