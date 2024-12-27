Украинские воины сорвали важную операцию армии РФ в Херсонской области

Российские захватчики пытались высадиться на остров Казацкий на Днепре в Херсонской области, однако Силам обороны Украины удалось отбросить противника, нанеся ему потери.
Главные тезисы
- ВСУ нанесли еще одно поражение армии РФ и защитили украинский остров.
- Российские оккупанты продолжают штурмовые действия и обстрелы в Херсонской области.
Украинские воины помешали солдатам РФ высадиться на остров Казацкий
С заявлением на этот счет выступил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, что касается Приднепровского или Херсонского направления, российские оккупанты не прекращают там штурмовые действия и обстрелы.
Кроме того, указано, что на Времивском направлении зафиксировано немного меньше штурмов, однако они были не менее жестокими, чем в прошлые дни.
Армия РФ делает все возможное, чтобы производить штурмовые действия малыми группами пехоты при поддержке боевой техники, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Владислав Волошин подчеркнул, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях армия РФ продолжает активно проводить воздушную и инженерную разведку.
Согласно его данным, за прошедшие сутки на юге фронта было уничтожено почти 150 российских военнослужащих, несколько единиц техники и танков.
Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2024 года
личного состава — около 782 тыс 510 (+1 тыс 650) человек,
танков — 9 тыс 644 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 951 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 379 (+22) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 32 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 999 (+28),
крылатые ракеты — 3 тыс 3 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 262 (+82) ед,
специальная техника — 3 тыс 668 (+1)
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