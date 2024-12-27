Защищают критическую инфраструктуру. Командующий Нацгвардией обнародовал количество огневых групп

Критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых мобильны. После получения технической помощи, все огневые группы Нацгвардии станут мобильными.
Главные тезисы
- Более 900 огневых групп Нацгвардии защищают критическую инфраструктуру Украины, причем около 500 из них мобильны.
- Получив техническую помощь, все огневые группы станут мобильными, что повысит их эффективность.
- Американская сторона оказывает помощь в усилении защиты критической инфраструктуры, передавая новое оборудование и системы защиты.
- Бойцы Нацгвардии успешно уничтожают вражескую технику, лишая врага значительного числа танков, бронетехники и артиллерии.
- Работа огневых групп Нацгвардии совершенствуется для более эффективной защиты критической инфраструктуры, принимая во внимание различные условия боевых действий.
Критическую инфраструктуру Украины защищают более 900 огневых групп
Об этом сказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
Он рассчитывает на улучшение качества работы огневых групп.
По словам Пивненко, американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры.
Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "шахедов".
Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии привлечены для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы.
С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили сотни единиц техники РФ
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала года бойцы Национальной гвардии превратили в металлолом почти 600 танков, более 1100 единиц вражеской бронетехники, более 1600 автомобилей и более 1600 артиллерийских систем.
Да, только за июль нацгвардейцы уничтожили:
22 танка
104 артиллерийские системы
28 единиц бронетехники
91 автомобиль
1 реактивную систему залпового огня
1 зенитный ракетный комплекс
1 комплекс видеонаблюдения
21 состав боекомплекта
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