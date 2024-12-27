Захищають критичну інфраструктуру. Командувач Нацгвардії оприлюднив кількість вогневих груп

Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких є мобільними. Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Критичну інфраструктуру України захищають понад 900 вогневих груп

Про це сказав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 — мобільних вогневих, решта — стаціонарні. Олександр Півненко Командувач Національної гвардії України

Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп.

Коли отримаємо технічну допомогу — всі вогневі групи будемо перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно. Поширити

За словами Півненка, американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури.

Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів".

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури. Поширити

З початку року бійці Нацгвардії знищили сотні одиниць техніки РФ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку року бійці Національної гвардії перетворили на металобрухт майже 600 танків, понад 1100 одиниць ворожої бронетехніки, понад 1600 автівок та більш як 1600 артилерійських систем.

Так, лише за липень нацгвардійці знищили: