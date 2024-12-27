Захищають критичну інфраструктуру. Командувач Нацгвардії оприлюднив кількість вогневих груп
Категорія
Україна
Дата публікації

Захищають критичну інфраструктуру. Командувач Нацгвардії оприлюднив кількість вогневих груп

Мобільна група
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких є мобільними. Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Головні тези:

  • Українська Національна гвардія має понад 900 вогневих груп для захисту критичної інфраструктури, з них близько 500 є мобільними.
  • Отримавши технічну допомогу, всі вогневі групи Нацгвардії будуть перетворені на мобільні з метою поліпшення їх роботи.
  • Американська сторона надає допомогу у посиленні захисту критичної інфраструктури України, передаючи нове обладнання та системи захисту.

Критичну інфраструктуру України захищають понад 900 вогневих груп

Про це сказав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 — мобільних вогневих, решта — стаціонарні.

Олександр Півненко

Олександр Півненко

Командувач Національної гвардії України

Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп.

Коли отримаємо технічну допомогу — всі вогневі групи будемо перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно.

За словами Півненка, американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури.

Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів".

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури.

З початку року бійці Нацгвардії знищили сотні одиниць техніки РФ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку року бійці Національної гвардії перетворили на металобрухт майже 600 танків, понад 1100 одиниць ворожої бронетехніки, понад 1600 автівок та більш як 1600 артилерійських систем.

  • Так, лише за липень нацгвардійці знищили:

  1. 22 танки

  2. 104 артилерійські системи 

  3. 28 одиниць бронетехніки 

  4. 91 автівку 

  5. 1 реактивну систему залпового вогню 

  6. 1 зенітний ракетний комплекс

  7. 1 комплекс відеоспостереження 

  8. 21 склад боєкомплекту

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