Захищають критичну інфраструктуру. Командувач Нацгвардії оприлюднив кількість вогневих груп

Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких є мобільними. Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.
Головні тези:
- Українська Національна гвардія має понад 900 вогневих груп для захисту критичної інфраструктури, з них близько 500 є мобільними.
- Отримавши технічну допомогу, всі вогневі групи Нацгвардії будуть перетворені на мобільні з метою поліпшення їх роботи.
- Американська сторона надає допомогу у посиленні захисту критичної інфраструктури України, передаючи нове обладнання та системи захисту.
Критичну інфраструктуру України захищають понад 900 вогневих груп
Про це сказав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп.
За словами Півненка, американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури.
Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів".
Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.
З початку року бійці Нацгвардії знищили сотні одиниць техніки РФ
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку року бійці Національної гвардії перетворили на металобрухт майже 600 танків, понад 1100 одиниць ворожої бронетехніки, понад 1600 автівок та більш як 1600 артилерійських систем.
Так, лише за липень нацгвардійці знищили:
22 танки
104 артилерійські системи
28 одиниць бронетехніки
91 автівку
1 реактивну систему залпового вогню
1 зенітний ракетний комплекс
1 комплекс відеоспостереження
21 склад боєкомплекту
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