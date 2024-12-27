Українські воїни зірвали важливу операцію армії РФ на Херсонщині

Російські загарбники намагалися висадитися на острів Козацький на Дніпрі в Херсонській області, однак Силам оборони України вдалося відкинути противника, завдавши йому втрат.

Українські воїни завадили солдатам РФ висадитися на острів Козацький

З заявою з цього приводу виступив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, що стосується Придніпровського чи Херсонського напрямку, російські окупанти не припиняють там штурмові дії і обстріли.

За минулу добу ворог продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Времівському напрямку зафіксовано трохи менше штурмів, проте вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні.

Армія РФ робить все можливе, щоб проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

Владислав Волошин наголосив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки

Згідно з його даними, протягом минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.

Втрати армії РФ станом на 27 грудня 2024 року

особового складу — близько 782 тис 510 (+1 тис 650) осіб,

танків — 9 тис 644 (+14) од,

бойових броньованих машин — 19 тис 951 (+18) од,

артилерійських систем — 21 тис 379 (+22) од,

РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 32 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 999 (+28),

крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 262 (+82) од,

спеціальна техніка — 3 тис 668 (+1)