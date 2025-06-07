Украинские воины столкнулись с новой проблемой на фронте

Журналисты пообщались с воинами ВСУ и пришли к выводу, что у Силам обороны Украины наблюдается дефицит FPV-дронов. По словам бойцов, если год назад подразделения имели возможность запускать до 100 единиц каждый день, то сейчас действительно снизились.
Главные тезисы
- Беспилотники-камикадзе очень важны для удержания фронта в Украине.
- Их нехватка может оказать крайне негативное влияние на поле боя.
ВСУ уже испытывают дефицит FPV-дронов
Одним из ключевых вызовов для армии стало недостаточное государственное обеспечение: только треть необходимых FPV-дронов поставляется государством.
Что важно понимать, другие аппараты приобретаются самими воинскими частями или поступают от волонтерских фондов.
Более того, есть серьезные претензии к качеству поступающих на фронт дронов, поскольку многие из них нуждаются в доработке перед использованием.
Воины ВСУ также обращают внимание на проблемы по поставке боеприпасов для FPV-дронов и технологические трудности в производстве высококачественных оптоволоконных дронов.
Своим мнением на этот счет поделился командир батальона беспилотных систем 58-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин.
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