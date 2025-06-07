Украинские воины столкнулись с новой проблемой на фронте

В прошлом году мы спокойно могли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, в день по 100 FPV-шок, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может за месяц получить всего 200-300 FPV-шок.