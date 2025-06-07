Украинские воины столкнулись с новой проблемой на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины столкнулись с новой проблемой на фронте

ВСУ уже испытывают дефицит FPV-дронов
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Источник:  ВВС News Украина

Журналисты пообщались с воинами ВСУ и пришли к выводу, что у Силам обороны Украины наблюдается дефицит FPV-дронов. По словам бойцов, если год назад подразделения имели возможность запускать до 100 единиц каждый день, то сейчас действительно снизились.

Главные тезисы

  • Беспилотники-камикадзе очень важны для удержания фронта в Украине.
  • Их нехватка может оказать крайне негативное влияние на поле боя.

ВСУ уже испытывают дефицит FPV-дронов

Одним из ключевых вызовов для армии стало недостаточное государственное обеспечение: только треть необходимых FPV-дронов поставляется государством.

Что важно понимать, другие аппараты приобретаются самими воинскими частями или поступают от волонтерских фондов.

Более того, есть серьезные претензии к качеству поступающих на фронт дронов, поскольку многие из них нуждаются в доработке перед использованием.

Воины ВСУ также обращают внимание на проблемы по поставке боеприпасов для FPV-дронов и технологические трудности в производстве высококачественных оптоволоконных дронов.

Своим мнением на этот счет поделился командир батальона беспилотных систем 58-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин.

В прошлом году мы спокойно могли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, в день по 100 FPV-шок, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может за месяц получить всего 200-300 FPV-шок.

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