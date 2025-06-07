В Воздушных силах раскрыли подробности боевой работы ЗРК IRIS-T

Бойцы ПС уничтожили 8 крылатых ракет РФ благодаря IRIS-T

У нас есть традиция — наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт пусковой установки. Между уничтоженными крылатыми ракетами есть пробелы. Так мы разделяем противовоздушные бои. Вот нанесены отметки восьми крылатых ракет кряду. Это значит, что за один эпизод боевой работы мы уничтожили 8 целей, — рассказывает Александр.

Он командир стартовой батареи зенитного ракетного дивизиона зенитной ракетной бригады воздушного командования «Запад».

Все цели мы уничтожили в течение 30 секунд. Российские крылатые ракеты заходили буквально одна за другой в зону поражения, и мы сразу захватывали их как цели и вели по ним огонь. Для каждой цели применяли одну нашу зенитную управляемую ракету. Отработали со 100-процентной точностью. Поделиться

Комплекс IRIS-T может одновременно обстреливать многие цели. Это позволяет успешно отражать вражеские массированные ракетные удары. Пусковая установка оснащена 8 зенитными управляемыми ракетами. Через 30 секунд воины полностью ее разрядили. Не было допущено поражение объекта критической инфраструктуры.

Зенитчики свой комплекс хвалят. Только эта одна пусковая установка уничтожила уже более тридцати целей.