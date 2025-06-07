В Воздушных силах раскрыли подробности боевой работы ЗРК IRIS-T

"За 30 секунд уничтожили 8 российских крылатых ракет", - командир стартовой батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T рассказал о боевых возможностях своего вооружения.
Главные тезисы
- IRIS-T позволяет украинским военным уничтожать 8 целей за 30 секунд, успешно отражая ракетные удары врага.
- Военнослужащие единственные в мире, кто успешно применял IRIS-T в динамических противовоздушных боях, обладая серьезным боевым опытом.
- ЗРК оборудован 8 зенитными управляемыми ракетами, которые могут одновременно обстреливать множество целей, обеспечивая высокую эффективность поражения.
Бойцы ПС уничтожили 8 крылатых ракет РФ благодаря IRIS-T
У нас есть традиция — наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт пусковой установки. Между уничтоженными крылатыми ракетами есть пробелы. Так мы разделяем противовоздушные бои. Вот нанесены отметки восьми крылатых ракет кряду. Это значит, что за один эпизод боевой работы мы уничтожили 8 целей, — рассказывает Александр.
Он командир стартовой батареи зенитного ракетного дивизиона зенитной ракетной бригады воздушного командования «Запад».
Комплекс IRIS-T может одновременно обстреливать многие цели. Это позволяет успешно отражать вражеские массированные ракетные удары. Пусковая установка оснащена 8 зенитными управляемыми ракетами. Через 30 секунд воины полностью ее разрядили. Не было допущено поражение объекта критической инфраструктуры.
Зенитчики свой комплекс хвалят. Только эта одна пусковая установка уничтожила уже более тридцати целей.
Это современное и высокоэффективное оружие. До IRIS-T мы работали на ЗРК Бук М1. Сбили с него также немало российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Но IRIS-T превзошел все наши ожидания, — рассказывает командир подразделения. — Мы его хорошо изучили. Есть серьезный боевой опыт. Еще никто кроме нас в мире не применял IRIS-T в таких динамичных и масштабных противовоздушных боях.
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