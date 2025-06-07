У Повітряних силах розкрили подробиці бойової роботи ЗРК IRIS-T

Бійці ПС знищила 8 крилатих ракет РФ завдяки IRIS-T

У нас є традиція — наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет підряд. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили 8 цілей, — розповідає Олександр.

Він — командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування «Захід».

Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі і вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Поширити

Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари. Пускова установка оснащена 8 зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили. Не допустили ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Зенітники свій комплекс хвалять. Лише ця одна пускова установка знищила вже понад тридцять цілей.