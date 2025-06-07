У Повітряних силах розкрили подробиці бойової роботи ЗРК IRIS-T

“За 30 секунд знищили 8 російських крилатих ракет”, — командир стартової батареї зенітного ракетного комплексу IRIS-T розповів про бойові можливості свого озброєння.
Головні тези:
- Зенітний ракетний комплекс IRIS-T демонструє вражаючу бойову ефективність, знищуючи 8 цілей за 30 секунд українськими бійцями.
- Унікальні можливості IRIS-T дозволяють одночасно обстрілювати багато цілей, успішно відбиваючи масовані ракетні удари ворога.
- Під керівництвом досвідченого командира, Повітряні сили єдині у світі, хто успішно використовував IRIS-T в динамічних протиповітряних боях.
Бійці ПС знищила 8 крилатих ракет РФ завдяки IRIS-T
У нас є традиція — наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет підряд. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили 8 цілей, — розповідає Олександр.
Він — командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування «Захід».
Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари. Пускова установка оснащена 8 зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили. Не допустили ураження об’єкта критичної інфраструктури.
Зенітники свій комплекс хвалять. Лише ця одна пускова установка знищила вже понад тридцять цілей.
Це сучасна та високоефективна зброя. До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування, — розповідає командир підрозділу. — Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-