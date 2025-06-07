У Повітряних силах розкрили подробиці бойової роботи ЗРК IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах розкрили подробиці бойової роботи ЗРК IRIS-T

Повітряні Сили ЗСУ
IRIS-T
Read in English

“За 30 секунд знищили 8 російських крилатих ракет”, — командир стартової батареї зенітного ракетного комплексу IRIS-T розповів про бойові можливості свого озброєння.

Головні тези:

  • Зенітний ракетний комплекс IRIS-T демонструє вражаючу бойову ефективність, знищуючи 8 цілей за 30 секунд українськими бійцями.
  • Унікальні можливості IRIS-T дозволяють одночасно обстрілювати багато цілей, успішно відбиваючи масовані ракетні удари ворога.
  • Під керівництвом досвідченого командира, Повітряні сили єдині у світі, хто успішно використовував IRIS-T в динамічних протиповітряних боях.

Бійці ПС знищила 8 крилатих ракет РФ завдяки IRIS-T

У нас є традиція — наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет підряд. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили 8 цілей, — розповідає Олександр.

Він — командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування «Захід».

Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі і вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю.

Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари. Пускова установка оснащена 8 зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили. Не допустили ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Зенітники свій комплекс хвалять. Лише ця одна пускова установка знищила вже понад тридцять цілей.

Це сучасна та високоефективна зброя. До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування, — розповідає командир підрозділу. — Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 26 травня
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35
Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про нове досягнення ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?