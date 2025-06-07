Українські воїни стикнулися з новою проблемою на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни стикнулися з новою проблемою на фронті

ЗСУ уже відчувають дефіцит FPV-дронів
Джерело:  ВВС News Україна

Журналісти поспілкувалися з воїнами ЗСУ та дійшли висновку, що у Силам оборони України спостерігається дефіцит FPV-дронів. За словами бійців, якщо рік тому підрозділи мали змогу запускати до 100 одиниць щодня, то зараз цей показник значно нижчий.

Головні тези:

  • Безпілотники-камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні.
  • Їхній брак може мати вкрай негативний вплив на поле бою.

ЗСУ уже відчувають дефіцит FPV-дронів

Одним з ключових викликів для армії стало недостатнє державне забезпечення: тільки третина необхідних FPV-дронів поставляється державою.

Що важливо розуміти, інші апарати купуються самими військовими частинами або надходять від волонтерських фондів.

Ба більше, є серйозні претензії до якості дронів, що надходять на фронт, оскільки чимало з них потребують доопрацювання перед використанням.

Воїни ЗСУ також звертають увагу на проблеми з постачанням боєприпасів для FPV-дронів і технологічні труднощі у виробництві високоякісних оптоволоконних дронів.

Своєю думкою з цього приводу поділився командир батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін.

Минулого року ми собі спокійно дозволяли нищити в день по 11-17 одиниць техніки. Ми могли собі дозволяти використовувати, якщо були активні бойові дії, на день по 100 FPV-шок, і їх якість була більш-менш нормальна, тобто 7-8 з 10 влучали в ціль. Що у нас зараз? Зараз бригада у нас по нарядах може на місяць отримати усього 200-300 FPV-шок.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Канада надає Україні нову військову допомогу
Канада продовжує підтримувати Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини — є загиблі
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Повітряних силах розкрили подробиці бойової роботи ЗРК IRIS-T
Повітряні Сили ЗСУ
IRIS-T

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?