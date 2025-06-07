Українські воїни стикнулися з новою проблемою на фронті

Минулого року ми собі спокійно дозволяли нищити в день по 11-17 одиниць техніки. Ми могли собі дозволяти використовувати, якщо були активні бойові дії, на день по 100 FPV-шок, і їх якість була більш-менш нормальна, тобто 7-8 з 10 влучали в ціль. Що у нас зараз? Зараз бригада у нас по нарядах може на місяць отримати усього 200-300 FPV-шок.