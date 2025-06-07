Українські воїни стикнулися з новою проблемою на фронті

Журналісти поспілкувалися з воїнами ЗСУ та дійшли висновку, що у Силам оборони України спостерігається дефіцит FPV-дронів. За словами бійців, якщо рік тому підрозділи мали змогу запускати до 100 одиниць щодня, то зараз цей показник значно нижчий.
Головні тези:
- Безпілотники-камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні.
- Їхній брак може мати вкрай негативний вплив на поле бою.
ЗСУ уже відчувають дефіцит FPV-дронів
Одним з ключових викликів для армії стало недостатнє державне забезпечення: тільки третина необхідних FPV-дронів поставляється державою.
Що важливо розуміти, інші апарати купуються самими військовими частинами або надходять від волонтерських фондів.
Ба більше, є серйозні претензії до якості дронів, що надходять на фронт, оскільки чимало з них потребують доопрацювання перед використанням.
Воїни ЗСУ також звертають увагу на проблеми з постачанням боєприпасів для FPV-дронів і технологічні труднощі у виробництві високоякісних оптоволоконних дронів.
Своєю думкою з цього приводу поділився командир батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін.
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