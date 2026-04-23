Украинские воины уничтожили еще 1110 оккупантов и 58 артсистем РФ
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2026 года, составляют около 1322550 человек, из них 1100 человек - за минувшие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 888 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 441 (+5),

  • артиллерийских систем — 40 574 (+58),

  • РСЗО — 1 752 (+3),

  • средств ПВО — 1 351 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941),

  • крылатых ракет — 4 549 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 127 (+202),

  • специальной техники — 4 134 (+2).

Данные уточняются.

