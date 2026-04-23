Украинские воины уничтожили еще 1110 оккупантов и 58 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2026 года, составляют около 1322550 человек, из них 1100 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Украинские войска активно отбиваются от российского вторжения, за минувшие сутки уничтожено 1110 оккупантов и 58 артсистем РФ.
- Боевые потери российских войск с начала войны в Украине превышают 1 322 550 человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 888 (+3),
боевых бронированных машин — 24 441 (+5),
артиллерийских систем — 40 574 (+58),
РСЗО — 1 752 (+3),
средств ПВО — 1 351 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941),
крылатых ракет — 4 549 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 91 127 (+202),
специальной техники — 4 134 (+2).
Данные уточняются.
