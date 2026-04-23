Українські воїни знищили ще 1110 окупантів і 58 артсистем РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2026 року, становлять близько 1 322 550 осіб, з них 1 100 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Українські війська продовжують активно відбиватися від російського вторгнення, знищуючи значні кількості техніки та ворожих сил.
  • Статистика бойових втрат російських військ підтверджує значний гнучкий український опір.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 888 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 441 (+5),

  • артилерійських систем — 40 574 (+58),

  • РСЗВ — 1 752 (+3),

  • засобів ППО — 1 351 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 253 430 (+1 941),

  • крилатих ракет — 4 549 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 91 127 (+202),

  • спеціальної техніки — 4 134 (+2).

Дані уточнюються.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?