Українські воїни знищили ще 1110 окупантів і 58 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2026 року, становлять близько 1 322 550 осіб, з них 1 100 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Українські війська продовжують активно відбиватися від російського вторгнення, знищуючи значні кількості техніки та ворожих сил.
- Статистика бойових втрат російських військ підтверджує значний гнучкий український опір.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 888 (+3),
бойових броньованих машин — 24 441 (+5),
артилерійських систем — 40 574 (+58),
РСЗВ — 1 752 (+3),
засобів ППО — 1 351 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 253 430 (+1 941),
крилатих ракет — 4 549 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 127 (+202),
спеціальної техніки — 4 134 (+2).
Дані уточнюються.
