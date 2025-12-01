Украинские воины уничтожили еще 1160 оккупантов и 14 артсистем РФ

За последние сутки, с 30 ноября на 1 декабря, российские захватчики потеряли на фронте около 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили один танк, 6 ББМ, 14 артсистем, 71 единицу автотехники и 239 дронов.
Главные тезисы
- Украинские воины за последние сутки уничтожили более 1000 оккупантов и значительное количество вражеской техники, нанося значительные потери войскам РФ.
- Российские потери в войне с Украиной составляют более 1 173 920 человек, среди них утрачено 11387 танков, 23678 боевых бронированных машин и другая военная техника.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Так, за период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2025 года общее количество уничтоженного личного состава достигает примерно 1 173 920 человек, увеличившись на 1060 солдат за последние сутки.
Также Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 декабря потеряла:
танков — 11 387 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 678 (+6) ед.
артиллерийских систем — 34 754 (+14) ед.
РСЗО — 1 552 (+0) ед.
средств ПВО — 1 253 (+0) ед.
самолетов — 430 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 090 (+239) ед.
крылатых ракет — 4024 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 68 583 (+71) ед.
специальной техники — 4 010 (+0) ед.
