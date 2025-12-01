Украинские воины уничтожили еще 1160 оккупантов и 14 артсистем РФ

За последние сутки, с 30 ноября на 1 декабря, российские захватчики потеряли на фронте около 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили один танк, 6 ББМ, 14 артсистем, 71 единицу автотехники и 239 дронов.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Актуальные потери РФ

Так, за период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2025 года общее количество уничтоженного личного состава достигает примерно 1 173 920 человек, увеличившись на 1060 солдат за последние сутки.

Также Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 декабря потеряла: