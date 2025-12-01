Українські воїни знищили ще 1160 окупантів і 14 артсистем РФ

За останню добу, з 30 листопада на 1 грудня, російські загарбники втратили на фронті близько 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили один танк, 6 ББМ, 14 артсистем, 71 одиницю автотехніки та 239 дронів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Актуальні втрати РФ

Так, за період з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2025 року загальна кількість знищеного особового складу сягає приблизно 1 173 920 осіб, збільшившись на 1060 солдатів за останню добу.

Також Росія у війні з Україною станом на 1 грудня втратила: