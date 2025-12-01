Українські воїни знищили ще 1160 окупантів і 14 артсистем РФ
Українські воїни знищили ще 1160 окупантів і 14 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За останню добу, з 30 листопада на 1 грудня, російські загарбники втратили на фронті близько 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили один танк, 6 ББМ, 14 артсистем, 71 одиницю автотехніки та 239 дронів.

Головні тези:

  • Українські воїни продовжують завдають значних втрат окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.
  • У період від 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2025 року російські втрати склали понад 1 173 920 осіб.
  • Армія РФ втратила у війні з Україною 11 387 танків, 23 678 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Актуальні втрати РФ

Так, за період з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2025 року загальна кількість знищеного особового складу сягає приблизно 1 173 920 осіб, збільшившись на 1060 солдатів за останню добу.

Також Росія у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:

  • танків — 11 387 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 678 (+6) од.

  • артилерійських систем — 34 754 (+14) од.

  • РСЗВ — 1 552 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 430 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 090 (+239) од.

  • крилатих ракет — 4 024 (+0) од.

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 583 (+71) од.

  • спеціальної техніки — 4 010 (+0) од.

