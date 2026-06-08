Украинские воины уничтожили еще 1330 захватчиков РФ и 2 средства ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины уничтожили еще 1330 захватчиков РФ и 2 средства ПВО

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 8 июня 2026 года, составляют около 1 374 950 человек, из них 1330 - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Потери российских войск в ходе полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 374 950 человек.
  • За минувшие сутки украинские воины уничтожили 1330 захватчиков РФ и 2 средства ПВО.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

РФ также потеряла:

  • танков — 11 997 (+8),

  • боевых бронированных машин — 24 705 (+5),

  • артиллерийских систем — 43 564 (+85),

  • РСЗО — 1 847 (+3),

  • средств ПВО — 1 409 (+2),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 607 (+12),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 336 224 (+2161),

  • крылатых ракет — 4 733 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 104 414 (+363),

  • специальной техники — 4 259 (+2).

Данные уточняются.

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