Украинские воины уничтожили еще 1330 захватчиков РФ и 2 средства ПВО

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 8 июня 2026 года, составляют около 1 374 950 человек, из них 1330 - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Потери российских войск в ходе полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 374 950 человек.
- За минувшие сутки украинские воины уничтожили 1330 захватчиков РФ и 2 средства ПВО.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
РФ также потеряла:
танков — 11 997 (+8),
боевых бронированных машин — 24 705 (+5),
артиллерийских систем — 43 564 (+85),
РСЗО — 1 847 (+3),
средств ПВО — 1 409 (+2),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 607 (+12),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 336 224 (+2161),
крылатых ракет — 4 733 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 104 414 (+363),
специальной техники — 4 259 (+2).
Данные уточняются.
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