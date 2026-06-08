Українські воїни знищили ще 1330 загарбників РФ та 2 засоби ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знищили ще 1330 загарбників РФ та 2 засоби ППО

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2026 року, становлять близько 1 374 950 осіб, з них 1330 - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період від 24 лютого 2022 до 8 червня 2026 року українські воїни знищили 1330 загарбників РФ.
  • Бойові втрати російських військ становлять понад 1 374 950 осіб, зокрема 1330 за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати РФ

РФ також втратила:

  • танків — 11 997 (+8),

  • бойових броньованих машин — 24 705 (+5),

  • артилерійських систем — 43 564 (+85),

  • РСЗВ — 1 847 (+3),

  • засобів ППО — 1 409 (+2),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 607 (+12),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 336 224 (+2161),

  • крилатих ракет — 4 733 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 104 414 (+363),

  • спеціальної техніки — 4 259 (+2).

Дані уточнюються.

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