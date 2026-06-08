Українські воїни знищили ще 1330 загарбників РФ та 2 засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2026 року, становлять близько 1 374 950 осіб, з них 1330 - за минулу добу.
Головні тези:
- За період від 24 лютого 2022 до 8 червня 2026 року українські воїни знищили 1330 загарбників РФ.
- Бойові втрати російських військ становлять понад 1 374 950 осіб, зокрема 1330 за останню добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
РФ також втратила:
танків — 11 997 (+8),
бойових броньованих машин — 24 705 (+5),
артилерійських систем — 43 564 (+85),
РСЗВ — 1 847 (+3),
засобів ППО — 1 409 (+2),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 607 (+12),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 336 224 (+2161),
крилатих ракет — 4 733 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 104 414 (+363),
спеціальної техніки — 4 259 (+2).
Дані уточнюються.
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