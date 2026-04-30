Украинские воины уничтожили еще 1470 оккупантов и два вертолета РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 30 апреля 2026 года, составляют около 1 330 290 человек, в том числе 1 470 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска понесли потери более 1,3 миллиона человек.
- В последние сутки украинские воины уничтожили 1470 оккупантов и два вертолета РФ.
- Российские потери включают танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое военное оборудование.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 901 (+7),
боевых бронированных машин — 24 493 (+7),
артиллерийских систем — 40 944 (+119),
РСЗО — 1 756 (+1),
средств ПВО — 1 356 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 352 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 263 360 (+1 327),
крылатых ракет — 4 579 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 92 606 (+375),
специальной техники — 4 148 (+2).
Данные уточняются.
