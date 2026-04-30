Украинские воины уничтожили еще 1470 оккупантов и два вертолета РФ
Украинские воины уничтожили еще 1470 оккупантов и два вертолета РФ

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 30 апреля 2026 года, составляют около 1 330 290 человек, в том числе 1 470 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска понесли потери более 1,3 миллиона человек.
  • В последние сутки украинские воины уничтожили 1470 оккупантов и два вертолета РФ.
  • Российские потери включают танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое военное оборудование.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 901 (+7),

  • боевых бронированных машин — 24 493 (+7),

  • артиллерийских систем — 40 944 (+119),

  • РСЗО — 1 756 (+1),

  • средств ПВО — 1 356 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 352 (+2),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 263 360 (+1 327),

  • крылатых ракет — 4 579 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 92 606 (+375),

  • специальной техники — 4 148 (+2).

Данные уточняются.

Больше по теме

ВСУ уничтожили дронами мотоциклетную штурмовую группу оккупантов — видео
ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов и 26 артсистем РФ
ВСУ ликвидировали 55 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
