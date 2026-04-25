ВСУ уничтожили дронами мотоциклетную штурмовую группу оккупантов — видео
Бойцы Группировки объединенных сил атаковали дронами мотоциклетную группу россиян, пытавшихся прорваться сквозь линию фронта.

  • Оккупанты на мотоциклетах быстро пытались прорваться на позиции ВСУ, но были уничтожены.
  • Всего за прошедшие сутки бойцы отбили более 32 атак окупантов.

ВСУ разгромили штурмовую группу россиян на мотоциклах

Операторы БПЛА своевременно обнаружили и поразили мотоциклетную группу противника при попытке прорыва. Вражеская техника и живая сила уничтожены на подходах.

На кадрах, опубликованных в соцсети, заметна враждебная сила на мотоциклетах, которые довольно быстро пытались прорваться на наши позиции, однако беспилотники сделали свое дело — на видео видны только взрыв и массивный столб дыма.

Ликвидация россиян произошла в один момент в нескольких различных локациях, дроновым огнем была уничтожена как техника, так и живая сила врага.

В УОС сообщили перед этим, что всего за прошедшие сутки бойцы отбили более 32 атак оккупантов.

Атаковать войска РФ пытались с Южно-Слобожанского, Купянского и Лиманского направлений. В перечне населенных пунктов, которые враг обстреливал наши позиции: Старица, Волчанск, Лиман, Новоосиново, Радьковка, Глушковка, Грековка, Новоегоровка, Новосергеевка, Зеленая Роща, Ставки и другие.

