ЗСУ знищили дронами мотоциклетну штурмову групу окупантів — відео
Бійці Угрупування об'єднаних сил атакували дронами мотоциклетну групу росіян, які намагались прорватись крізь лінію фронту.

Головні тези:

  • Окупанти на мотоциклетах швидко намагались прорватись на позиції ЗСУ, але були знищені.
  • Загалом протягом минулої доби бійці відбили понад 32 атак окупантів.

ЗСУ розгромили штурмову групу росіян на мотоциклах

Оператори БпЛА своєчасно виявили та уразили мотоциклетну групу противника під час спроби прориву. Ворожа техніка і жива сила знищені на підходах.

На кадрах, які опубліковані в соцмережі, помітно ворожу силу на мотоциклетах, які досить швидко намагались прорватись на наші позиції, однак безпілотники зробили свою справу — на відео видно лише вибух та масивний стовп диму.

Ліквідація росіян сталась в один момент у декілько різних локаціях, дроновим вогнем було знищено як техніку, так і живу силу ворога.

В УОС повідомили перед цим, що загалом протягом минулої доби бійці відбили понад 32 атак окупантів.

Атакувати війська РФ намагались з Південно-Слобожанського, Куп'янського та Лиманського напрямків. В переліку населених пунктів, які ворог обстрілював наші позиції: Стариця, Вовчанськ, Лиман, Новоосинове, Радьківка, Глушківка, Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки та інші.

