ЗСУ знищили дронами мотоциклетну штурмову групу окупантів — відео

ЗСУ розгромили штурмову групу росіян на мотоциклах

Оператори БпЛА своєчасно виявили та уразили мотоциклетну групу противника під час спроби прориву. Ворожа техніка і жива сила знищені на підходах.

На кадрах, які опубліковані в соцмережі, помітно ворожу силу на мотоциклетах, які досить швидко намагались прорватись на наші позиції, однак безпілотники зробили свою справу — на відео видно лише вибух та масивний стовп диму.

Ліквідація росіян сталась в один момент у декілько різних локаціях, дроновим вогнем було знищено як техніку, так і живу силу ворога.

В УОС повідомили перед цим, що загалом протягом минулої доби бійці відбили понад 32 атак окупантів.