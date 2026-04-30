Українські воїни знищили ще 1470 окупантів та два гелікоптери РФ
Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2026 року, становлять близько 1 330 290 осіб, зокрема 1 470 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні втрати російських військ під час вторгнення до України перевищують 1,3 мільйона осіб.
  • В останній добі українські війська знищили 1470 окупантів та два гелікоптери РФ.
  • Російські загублені одиниці включають втрати танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншого військового обладнання.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 901 (+7),

  • бойових броньованих машин — 24 493 (+7),

  • артилерійських систем — 40 944 (+119),

  • РСЗВ — 1 756 (+1),

  • засобів ППО — 1 356 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 352 (+2),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 263 360 (+1 327),

  • крилатих ракет — 4 579 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 92 606 (+375),

  • спеціальної техніки — 4 148 (+2).

Дані уточнюються.

