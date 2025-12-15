Украинские воины уничтожили еще 980 оккупантов и 64 артсистемы РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины уничтожили еще 980 оккупантов и 64 артсистемы РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

За последние сутки, с 14 на 15 декабря, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 64 артсистемы и 653 беспилотника.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы эффективно сопротивляются агрессивным действиям оккупантов, уничтожив за последние сутки 980 солдат и 64 артсистемы РФ.
  • Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины достигли значительного уровня, включая потерю техники и личного состава, по данным генерального штаба ВСУ.
  • Актуальные цифры потерь армии РФ включают более миллиона погибших солдат, потерю боевой техники и летательных аппаратов.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ

В отчете указано, что с 24 февраля 2022 года по 15 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 189 470 (+980) человек;

  • танков — 11 412 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 731 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 35 105 (+64) ед;

  • РСЗО — 1 570 (+3) ед;

  • средств ПВО — 1 261 (+2) ед;

  • самолетов — 432 (+0) ед;

  • вертолетов — 347 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 90 777 (+653) ед;

  • крылатых ракет — 4073 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28(+0) ед;

  • подлодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 70 005 (+207) ед;

  • специальной техники — 4 026 (+0).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 1160 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 1460 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?