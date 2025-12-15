Украинские воины уничтожили еще 980 оккупантов и 64 артсистемы РФ

За последние сутки, с 14 на 15 декабря, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 64 артсистемы и 653 беспилотника.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы эффективно сопротивляются агрессивным действиям оккупантов, уничтожив за последние сутки 980 солдат и 64 артсистемы РФ.
- Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины достигли значительного уровня, включая потерю техники и личного состава, по данным генерального штаба ВСУ.
- Актуальные цифры потерь армии РФ включают более миллиона погибших солдат, потерю боевой техники и летательных аппаратов.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В отчете указано, что с 24 февраля 2022 года по 15 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 189 470 (+980) человек;
танков — 11 412 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 731 (+10) ед;
артиллерийских систем — 35 105 (+64) ед;
РСЗО — 1 570 (+3) ед;
средств ПВО — 1 261 (+2) ед;
самолетов — 432 (+0) ед;
вертолетов — 347 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 90 777 (+653) ед;
крылатых ракет — 4073 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28(+0) ед;
подлодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 70 005 (+207) ед;
специальной техники — 4 026 (+0).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-