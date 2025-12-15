Українські воїни знищили ще 980 окупантів і 64 артсистеми РФ

За останню добу, з 14 на 15 грудня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 64 артсистеми та 653 безпілотники.
Головні тези:
- Українські ЗСУ за останню добу знищили 980 окупантів та 64 артсистеми РФ, свідчить про активний опір українських воїнів на фронті.
- За період з лютого 2022 по грудень 2025 року загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України сягнули вражаючої кількості, включаючи техніку та особовий склад.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 189 470 (+980) осіб;
танків - 11 412 (+2) од;
бойових броньованих машин - 23 731 (+10) од;
артилерійських систем - 35 105 (+64) од;
РСЗВ - 1 570 (+3) од;
засобів ППО - 1 261 (+2) од;
літаків - 432 (+0) од;
гелікоптерів - 347 (+0) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 90 777 (+653) од;
крилатих ракет - 4 073 (+0) од;
кораблів / катерів - 28 (+0) од;
підводних човнів - 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 70 005 (+207) од;
спеціальної техніки - 4 026 (+0).
