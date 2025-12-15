Українські воїни знищили ще 980 окупантів і 64 артсистеми РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знищили ще 980 окупантів і 64 артсистеми РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

За останню добу, з 14 на 15 грудня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 64 артсистеми та 653 безпілотники.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ за останню добу знищили 980 окупантів та 64 артсистеми РФ, свідчить про активний опір українських воїнів на фронті.
  • За період з лютого 2022 по грудень 2025 року загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України сягнули вражаючої кількості, включаючи техніку та особовий склад.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ

У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 189 470 (+980) осіб;

  • танків - 11 412 (+2) од;

  • бойових броньованих машин - 23 731 (+10) од;

  • артилерійських систем - 35 105 (+64) од;

  • РСЗВ - 1 570 (+3) од;

  • засобів ППО - 1 261 (+2) од;

  • літаків - 432 (+0) од;

  • гелікоптерів - 347 (+0) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 90 777 (+653) од;

  • крилатих ракет - 4 073 (+0) од;

  • кораблів / катерів - 28 (+0) од;

  • підводних човнів - 1 (+0) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 70 005 (+207) од;

  • спеціальної техніки - 4 026 (+0).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 1160 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 1460 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?