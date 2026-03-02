1 марта на ТОТ Запорожской области Силы беспилотной системы вместе с ССО уничтожили радиолокационную систему армии РФ “Каста”. Об этом сообщил Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Птицы СБС и ССО уничтожили российскую РЛС «Каста»

РЛС «Каста» 35Н6 — комплекс из двух приблуд системы ПВО, двухкоординатная самоходная радиолокационная станция для осуществления контроля воздушного пространства, определение координат пролета аэродинамических целей на предельно малых высотах и управление воздушным движением. Поделиться

Выявляет одновременно до 20 воздушных целей в минуту на супермалых высотах до 100 м на глубину 44 км, вплоть до 6000 м на глубину 115 км.

Злейший враг Птичьего сообщества пилотов, работающих на тактической и оперативной глубине.

Охотились РЛС «Каста» пилоты 1 ОЦ СБС и «Балиста» ССО малыми ударными фронт-забастовками под разведку пилотов 414 обр. Птицы Мадяра во взаимодействии с Координационным Центром глубинного поражения СБС.