1 марта на ТОТ Запорожской области Силы беспилотной системы вместе с ССО уничтожили радиолокационную систему армии РФ “Каста”. Об этом сообщил Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Главные тезисы
- Украинские военные и Силы беспилотной системы совместно уничтожили радиолокационную систему “Каста” на территории Запорожской области.
- РЛС 'Каста' - это комплекс для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на малых высотах.
Птицы СБС и ССО уничтожили российскую РЛС «Каста»
Выявляет одновременно до 20 воздушных целей в минуту на супермалых высотах до 100 м на глубину 44 км, вплоть до 6000 м на глубину 115 км.
Злейший враг Птичьего сообщества пилотов, работающих на тактической и оперативной глубине.
Охотились РЛС «Каста» пилоты 1 ОЦ СБС и «Балиста» ССО малыми ударными фронт-забастовками под разведку пилотов 414 обр. Птицы Мадяра во взаимодействии с Координационным Центром глубинного поражения СБС.
