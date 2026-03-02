Украинские воины уничтожили РЛС "Каста" на ТОТ Запорожской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские воины уничтожили РЛС "Каста" на ТОТ Запорожской области — видео

Силы беспилотных систем
Каста
Read in English
Читати українською

1 марта на ТОТ Запорожской области Силы беспилотной системы вместе с ССО уничтожили радиолокационную систему армии РФ “Каста”. Об этом сообщил Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Главные тезисы

  • Украинские военные и Силы беспилотной системы совместно уничтожили радиолокационную систему “Каста” на территории Запорожской области.
  • РЛС 'Каста' - это комплекс для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на малых высотах.

Птицы СБС и ССО уничтожили российскую РЛС «Каста»

РЛС «Каста» 35Н6 — комплекс из двух приблуд системы ПВО, двухкоординатная самоходная радиолокационная станция для осуществления контроля воздушного пространства, определение координат пролета аэродинамических целей на предельно малых высотах и управление воздушным движением.

Выявляет одновременно до 20 воздушных целей в минуту на супермалых высотах до 100 м на глубину 44 км, вплоть до 6000 м на глубину 115 км.

Злейший враг Птичьего сообщества пилотов, работающих на тактической и оперативной глубине.

Охотились РЛС «Каста» пилоты 1 ОЦ СБС и «Балиста» ССО малыми ударными фронт-забастовками под разведку пилотов 414 обр. Птицы Мадяра во взаимодействии с Координационным Центром глубинного поражения СБС.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму
Силы беспилотных систем
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео
Силы беспилотных систем
ЗРК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС "подстрелили" РЛС армии РФ в Донецкой области — видео
Силы беспилотных систем
РЛС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?