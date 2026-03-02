Українські воїни знищили РЛС "Каста" на ТОТ Запорізької області — відео

1 березня на ТОТ Запорізької області Сили безпілотних система разом з ССО знищили радіолокаційну систему армії РФ “Каста”. Про це повідомив Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.
Головні тези:
- Українські військові знищили радіолокаційну систему “Каста” на території Запорізької області.
- РЛС 'Каста' є складним комплексом для контролю повітряного простору та виявлення повітряних цілей на малих висотах.
Птахи СБС і ССО знищили російську РЛС «Каста»
Виявляє одночасово до 20 повітряних цілей на хвилину на супермалих висотах до 100 м на глибину 44 км, аж до 6000 м на глибину 115 км.
Лютий ворог Пташиної спільноти пілотів, що працюють на тактичній та оперативній глибині.
Вполювали РЛС «Каста» пілоти 1 ОЦ СБС та «Баліста» ССО малими ударними фронт-страйками під розвідку пілотів 414 обр Птахи Мадяра у взаємодїї з Координаційним Центром глибинного ураження СБС.
