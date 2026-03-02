Українські воїни знищили РЛС "Каста" на ТОТ Запорізької області — відео
Українські воїни знищили РЛС "Каста" на ТОТ Запорізької області — відео

Сили безпілотних систем
Каста
1 березня на ТОТ Запорізької області Сили безпілотних система разом з ССО знищили радіолокаційну систему армії РФ “Каста”. Про це повідомив Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Головні тези:

  • Українські військові знищили радіолокаційну систему “Каста” на території Запорізької області.
  • РЛС 'Каста' є складним комплексом для контролю повітряного простору та виявлення повітряних цілей на малих висотах.

Птахи СБС і ССО знищили російську РЛС «Каста»

РЛС «Каста» 35Н6 — комплекс з двох приблуд системи ППО, двокоординатна самохідна станція радіолокації для здійснення контролю повітряного простору, визначення координат прольоту аеродинамічних цілей на гранично малих висотах та управління повітряним рухом.

Виявляє одночасово до 20 повітряних цілей на хвилину на супермалих висотах до 100 м на глибину 44 км, аж до 6000 м на глибину 115 км.

Лютий ворог Пташиної спільноти пілотів, що працюють на тактичній та оперативній глибині.

Вполювали РЛС «Каста» пілоти 1 ОЦ СБС та «Баліста» ССО малими ударними фронт-страйками під розвідку пілотів 414 обр Птахи Мадяра у взаємодїї з Координаційним Центром глибинного ураження СБС.

