Украинские воины уничтожили САУ "Нона" армии РФ на Краматорском направлении — видео

Украинские бойцы нанесли точный удар по технике российских оккупантов на Краматорском направлении. Уничтожены САУ "Нона" и транспорт противника.

ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона"

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным ОСУВ "Хортица", враг рассчитывал скрыть свою технику и пехоту. Однако ВСУ успешно обнаружили и уничтожили российское вооружение, а также солдат.

Самоходная артиллерийская установка "Нона" уничтожена. Вражеский транспорт — уничтожен. Живая сила окупантов — ликвидирована.

Видео мастерской работы украинских бойцов показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. На нем можно увидеть, как ВСУ умело попадают во враждебные цели.