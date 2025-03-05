Украинские воины уничтожили САУ "Нона" армии РФ на Краматорском направлении — видео

Украинские бойцы нанесли точный удар по технике российских оккупантов на Краматорском направлении. Уничтожены САУ "Нона" и транспорт противника.
Главные тезисы
- Украинские бойцы уничтожили САУ “Нона” и вражеский транспорт на Краматорском направлении.
- Операция проведена 5-й отдельной штурмовой Киевской бригадой с высокой эффективностью.
- Работа украинских военных была исключительно точной и координированной.
ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона"
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По данным ОСУВ "Хортица", враг рассчитывал скрыть свою технику и пехоту. Однако ВСУ успешно обнаружили и уничтожили российское вооружение, а также солдат.
Самоходная артиллерийская установка "Нона" уничтожена. Вражеский транспорт — уничтожен. Живая сила окупантов — ликвидирована.
Видео мастерской работы украинских бойцов показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. На нем можно увидеть, как ВСУ умело попадают во враждебные цели.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-