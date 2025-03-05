Украинские воины уничтожили САУ "Нона" армии РФ на Краматорском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины уничтожили САУ "Нона" армии РФ на Краматорском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
САУ
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Украинские бойцы нанесли точный удар по технике российских оккупантов на Краматорском направлении. Уничтожены САУ "Нона" и транспорт противника.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы уничтожили САУ “Нона” и вражеский транспорт на Краматорском направлении.
  • Операция проведена 5-й отдельной штурмовой Киевской бригадой с высокой эффективностью.
  • Работа украинских военных была исключительно точной и координированной.

ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона"

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным ОСУВ "Хортица", враг рассчитывал скрыть свою технику и пехоту. Однако ВСУ успешно обнаружили и уничтожили российское вооружение, а также солдат.

Самоходная артиллерийская установка "Нона" уничтожена. Вражеский транспорт — уничтожен. Живая сила окупантов — ликвидирована.

Видео мастерской работы украинских бойцов показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. На нем можно увидеть, как ВСУ умело попадают во враждебные цели.

Штурмовики бригады не оставляют врагу никаких шансов. Работа по ликвидации живой силы и техники продолжается.

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