Українські воїни знищили САУ "Нона" армії РФ на Краматорському напрямку — відео

Українські бійці завдали влучного удару по техніці російських окупантів на Краматорському напрямку. Знищено САУ "Нона" і транспорт ворога.
Головні тези:
- Українські військові успішно знищили ворожу техніку та піхоту на Краматорському напрямку.
- САУ “Нона” армії РФ та транспорт ворога були ефективно знищені в результаті операції українських бійців.
- Майстерна робота 5 окремої штурмової Київської бригади показала високу ефективність українських військових.
ЗСУ знищили російську САУ “Нона”
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
За даними ОСУВ "Хортиця", ворог розраховував сховати свою техніку та піхоту. Однак ЗСУ успішно знайшли і знищили російське озброєння, а також солдатів.
Самохідна артилерійська установка "Нона" — знищена. Ворожий транспорт — знищений. Жива сила окупантів — ліквідована.
Відео майстерної роботи українських бійців показала 5 окрема штурмова Київська бригада. На ньому можна побачити, як ЗСУ вправно влучають у ворожі цілі.
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