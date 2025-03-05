Українські воїни знищили САУ "Нона" армії РФ на Краматорському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знищили САУ "Нона" армії РФ на Краматорському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
САУ

Українські бійці завдали влучного удару по техніці російських окупантів на Краматорському напрямку. Знищено САУ "Нона" і транспорт ворога.

Головні тези:

  • Українські військові успішно знищили ворожу техніку та піхоту на Краматорському напрямку.
  • САУ “Нона” армії РФ та транспорт ворога були ефективно знищені в результаті операції українських бійців.
  • Майстерна робота 5 окремої штурмової Київської бригади показала високу ефективність українських військових.

ЗСУ знищили російську САУ “Нона”

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

За даними ОСУВ "Хортиця", ворог розраховував сховати свою техніку та піхоту. Однак ЗСУ успішно знайшли і знищили російське озброєння, а також солдатів.

Самохідна артилерійська установка "Нона" — знищена. Ворожий транспорт — знищений. Жива сила окупантів — ліквідована.

Відео майстерної роботи українських бійців показала 5 окрема штурмова Київська бригада. На ньому можна побачити, як ЗСУ вправно влучають у ворожі цілі.

Штурмовики бригади не залишають ворогу жодних шансів. Робота по ліквідації живої сили і техніки триває.

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