Украинские воины вступили в 130 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток
Украина
Украинские воины вступили в 130 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 130.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны вступили в 130 боевых столкновений с оккупантами РФ за последние сутки.
  • На Северо-Слобожанском, Курском, Лиманском и других направлениях продолжаются боевые действия и столкновения с врагом.

Актуальная ситуация на фронте 21 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг совершил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

  • На Купянском направлении украинские воины отражали две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боестолкновений продолжаются.

  • На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлении Северска и Звоновки. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Временного Яра.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 16 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Предтечино, Степановка и Софиевка. Еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 41 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 30 атак.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 20 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороно, Степное, Вербовое, Привольное и в сторону Алексеевки.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор трижды пытался идти вперед на позиции наших войск, в районе Ровнополья и в сторону Затишья, одно боестолкновение продолжается.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского. Еще два боестолкновения продолжаются.

