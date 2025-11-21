Украинские воины вступили в 130 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг совершил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении украинские воины отражали две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлении Северска и Звоновки. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Временного Яра.