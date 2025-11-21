Украинские воины вступили в 130 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 130.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны вступили в 130 боевых столкновений с оккупантами РФ за последние сутки.
- На Северо-Слобожанском, Курском, Лиманском и других направлениях продолжаются боевые действия и столкновения с врагом.
Актуальная ситуация на фронте 21 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг совершил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Купянском направлении украинские воины отражали две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боестолкновений продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлении Северска и Звоновки. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.
На Краматорском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Временного Яра.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 16 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Предтечино, Степановка и Софиевка. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 41 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 30 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 20 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороно, Степное, Вербовое, Привольное и в сторону Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении агрессор трижды пытался идти вперед на позиции наших войск, в районе Ровнополья и в сторону Затишья, одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского. Еще два боестолкновения продолжаются.
