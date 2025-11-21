Українські воїни вступили у 130 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 ворожих атак. Ворог здійснив 63 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На даний час триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На даний час п’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник 11 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська і Званівки. Чотири боєзіткнення зараз тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.