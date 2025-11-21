Українські воїни вступили у 130 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 130.
Головні тези:
- Українські сили оборони активно стримують наступ російських окупантів, вступивши у 130 бойових зіткнень від початку доби.
- За останній день на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 ворожих атак і 63 артилерійські обстріли.
- На Лиманському напрямку сьогодні ворожа армія здійснила десять атак, тривають п'ять боєзіткнень.
Актуальна ситуація на фронті 21 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 21.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 ворожих атак. Ворог здійснив 63 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На даний час триває два боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На даний час п’ять боєзіткнень тривають.
На Слов’янському напрямку з початку доби противник 11 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська і Званівки. Чотири боєзіткнення зараз тривають.
На Краматорському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 16 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Ще два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 20 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне та в бік Олексіївки.
На Гуляйпільському напрямку агресор тричі намагався йти вперед на позиції наших військ, у районі Рівнопілля та в бік Затишшя, одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. Ще два боєзіткнення тривають.
