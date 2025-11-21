Українські воїни вступили у 130 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни вступили у 130 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 130.

Головні тези:

  • Українські сили оборони активно стримують наступ російських окупантів, вступивши у 130 бойових зіткнень від початку доби.
  • За останній день на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 ворожих атак і 63 артилерійські обстріли.
  • На Лиманському напрямку сьогодні ворожа армія здійснила десять атак, тривають п'ять боєзіткнень.

Актуальна ситуація на фронті 21 листопада

Оперативна інформація станом на 16:00 21.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 ворожих атак. Ворог здійснив 63 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На даний час триває два боєзіткнення.

  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На даний час п’ять боєзіткнень тривають.

  • На Слов’янському напрямку з початку доби противник 11 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська і Званівки. Чотири боєзіткнення зараз тривають.

  • На Краматорському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 16 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Ще два боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак.

  • На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 20 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне та в бік Олексіївки.

  • На Гуляйпільському напрямку агресор тричі намагався йти вперед на позиції наших військ, у районі Рівнопілля та в бік Затишшя, одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. Ще два боєзіткнення тривають.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський напрямок. ЗСУ знешкодили понад 90 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 19 артсистем армії РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 110 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?