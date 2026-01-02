Украинские воины вступили в 45 боестолкновений с армией РФ 2 января
Украинские воины вступили в 45 боестолкновений с армией РФ 2 января

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45.

Главные тезисы

  • Украинские воины вступили в общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта - 45 на направлениях северо-слобожанском, курском, южно-слобожанском, купянском, славянском и других.
  • Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков, подвергнув мирное население опасности.

Актуальная ситуация на фронте 2 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес двух авиаударов, сбросил две авиабомбы, также совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал укрепление наших защитников, в районе Волчанска и в направлении Избицкого. Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков.

  • На Купянском направлении в настоящее время продолжается одно боеприкосновение в районе Петропавловки.

  • В Славянском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Закотного и Переездного.

  • На Краматорском направлении агрессор совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

  • На Константиновском направлении враг девять раз атаковал в районах населённых пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполья, Софиевка. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

  • На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Александровском направлении наши защитники отражали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Вишневое, Согласие и Рыбное, одно боеприкосновение в настоящее время продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого, шесть из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боеприкосновения в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудару по Новоандреевке.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в районе Антоновского моста.

