Украинские воины вступили в 45 боестолкновений с армией РФ 2 января

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 2 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес двух авиаударов, сбросил две авиабомбы, также совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал укрепление наших защитников, в районе Волчанска и в направлении Избицкого. Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков.
На Купянском направлении в настоящее время продолжается одно боеприкосновение в районе Петропавловки.
В Славянском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Закотного и Переездного.
На Краматорском направлении агрессор совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.
На Константиновском направлении враг девять раз атаковал в районах населённых пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполья, Софиевка. Три боестолкновения сейчас продолжаются.
На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники отражали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Вишневое, Согласие и Рыбное, одно боеприкосновение в настоящее время продолжается.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого, шесть из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйполе.
На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боеприкосновения в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудару по Новоандреевке.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в районе Антоновского моста.
