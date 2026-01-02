Українські воїни вступили у 45 боєзіткнень з армією РФ 2 січня
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни вступили у 45 боєзіткнень з армією РФ 2 січня

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.

Головні тези:

  • Українські воїни зазнали нападів та обстрілів з боку російської армії на 45 різних напрямках фронту у цей день.
  • Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків, підставивши мирне населення під загрозу.
  • Українські підрозділи відбили численні атаки ворога у районах різних населених пунктів, залишаючи кілька боєзіткнень у розгортанні.

Актуальна ситуація на фронті 2 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 02.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав двох авіаударів, скинув дві авіабомби, також здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував укріплення наших захисників, у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

  • На Куп’янському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

  • На Слов’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Закітного та Переїзного.

  • На Краматорському напрямку агресор здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

  • На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Три боєзіткнення зараз тривають.

  • На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

  • На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне, одне боєзіткнення в даний час триває.

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого, шість з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

  • На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вступили майже у 90 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 418 тис окупантів РФ у 2025 році
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боїв
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?