Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины вступили в 50 боестолкновений с оккупантами с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток 11 апреля агрессор 50 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Украинские войска совершили 50 боеприкосновений с оккупантами с начала суток в разных направлениях.
  • Российские войска атаковали позиции обороны и населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Актуальная ситуация на фронте 11 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, кроме этого, враг совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

  • На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, двигаясь в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма, вблизи Заречного и в сторону Шейковки и Лимана.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

  • На Александровском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Новогригоровки и Тернового.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Солодко, Аленоконстантиновка и в сторону Волшебного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Копани, Волшебное, Ровно.

  • На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Обще и Омельник.

  • На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?