Украинские воины вступили в 50 боестолкновений с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма, вблизи Заречного и в сторону Шейковки и Лимана.

На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, двигаясь в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, кроме этого, враг совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивной системы залпового огня.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

На Александровском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Новогригоровки и Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Солодко, Аленоконстантиновка и в сторону Волшебного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Копани, Волшебное, Ровно.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Обще и Омельник.