Українські воїни вступили у 50 боєзіткнень з окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми, поблизу Зарічного та у бік Шийківки та Лиману.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє положення, рухаючись в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення, крім цього, ворог здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районах Новогригорівки та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Обще та Омельник.