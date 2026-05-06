Украинские воины вступили в 63 боестолкновения с оккупантами с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 63.
Главные тезисы
- С начала суток украинские воины столкнулись с оккупантами в 63 боестолкновениях.
- На различных направлениях враг совершил обстрелы и штурмовые действия против позиций и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 6 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе семь из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался улучшить свое положение в районах Липцев, Лимана, Старицы, Избицкого и Малой Волчи. Одна из этих попыток продолжается.
На Купянском направлении враг трижды проводил штурмовые действия в сторону Куриловки и Песчаного.
На Лиманском направлении противник девять раз атаковал в сторону Надежды, Новосергеевки, Ставков, Лимана и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка. Одна из этих попыток продвигаться еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка и Молодецкое. Две из этих атак еще продолжаются.
На Александровском направлении враг однажды атаковал в сторону населенного пункта Вербовое.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в сторону позиций наших защитников в районах Согласия, Доброполья, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Зеленого.
На Ореховском направлении противник однажды атаковал в сторону Щербаков.
На Приднепровском направлении противник совершал два штурмовых действия в районе Антоновки и острова Белогрудый.
