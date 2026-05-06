Украинские воины вступили в 63 боестолкновения с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе семь из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался улучшить свое положение в районах Липцев, Лимана, Старицы, Избицкого и Малой Волчи. Одна из этих попыток продолжается.

На Купянском направлении враг трижды проводил штурмовые действия в сторону Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении противник девять раз атаковал в сторону Надежды, Новосергеевки, Ставков, Лимана и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.