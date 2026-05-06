Українські воїни вступили у 63 боєзіткнення з окупантами від початку доби
Від початку доби кількість атак агресора становить 63.

Актуальна ситуація на фронті 6 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 06.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення в районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Одна з цих спроб триває.

  • На Куп’янському напрямку ворог тричі проводив штурмові дії в сторону Курилівки та Піщаного.

  • На Лиманському напрямку противник дев’ять разів атакував в бік Надії, Новосергіївки, Ставків, Лиману та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка. Одна з цих спроб просуватися — іще триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка та Молодецьке. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Вербове.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

  • На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Щербаків.

  • На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки та острова Білогрудий.

