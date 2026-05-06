Українські воїни вступили у 63 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 63.
Головні тези:
- Українські воїни зіткнулися з окупантами у 63 боєзіткненнях в різних напрямках.
- Окупанти обстрілюють прикордонні райони та намагаються підсунутися населеним пунктам.
Актуальна ситуація на фронті 6 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 06.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення в районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Одна з цих спроб триває.
На Куп’янському напрямку ворог тричі проводив штурмові дії в сторону Курилівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку противник дев’ять разів атакував в бік Надії, Новосергіївки, Ставків, Лиману та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка. Одна з цих спроб просуватися — іще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка та Молодецьке. Дві з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Вербове.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Щербаків.
На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки та острова Білогрудий.
