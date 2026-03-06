Украинские войска разнесли состав военно-технического имущества армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили сразу шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА, состав военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления российских оккупантов. Новые операции были проведены 5 марта.
Главные тезисы
- Начались 1472-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего вчера на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 6 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 271 350 (+950) человек
танков — 11 734 (+7) ед.
боевых бронированных машин — 24 148 (+6) ед.
артиллерийских систем — 37 960 (+45) ед.
РСЗО — 1 669 (+2) ед.
средств ПВО — 1320 (+1) ед.
вертолетов — 349 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 159 990 (+1 609) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 81642 (+208) ед.
специальной техники — 4 080 (+1) ед.
Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемых авиабомбы.
Кроме того, применил 7951 дрон-камикадзе и осуществил 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 63 из реактивных систем залпового огня.
