Українські війська рознесли вщент склад військово-технічного майна армії РФ
Українські війська рознесли вщент склад військово-технічного майна армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління російських окупантів. Нові операції були проведені протягом 5 березня.

Головні тези:

  • Розпочалася 1472-а доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 6 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 271 350 (+950) осіб

  • танків — 11 734 (+7) од.

  • бойових броньованих машин — 24 148 (+6) од.

  • артилерійських систем — 37 960 (+45) од.

  • РСЗВ — 1 669 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 320 (+1) од.

  • гелікоптерів — 349 (+1) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 159 990 (+1 609) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 81 642 (+208) од.

  • спеціальної техніки — 4 080 (+1) од.

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 — із реактивних систем залпового вогню.

