Украинский пилот Karaya на МиГ-29 уничтожает переправы армии РФ в Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский пилот Karaya на МиГ-29 уничтожает переправы армии РФ в Курщине — видео

Николай Олещук
Karaya
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Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео боевой работы известного украинского пилота с позывным Karaya, использующим авиабомбы США GBU-62 JDAM-ER на МиГ-29 для уничтожения мостовых переправ преступной армии РФ в Курщине.

Главные тезисы

  • Героическая боевая работа украинского пилота Karaya на МиГ-29 с использованием авиабомб для уничтожения мостовых переправ армии РФ на Курщине.
  • Анализ ветерана указывает на необходимость расширения санитарной зоны украинских войск на Курщине.
  • Прогнозируется выход ВСУ в тыл российским оккупантам Харьковщины и рассматривается роль рельефа местности в стратегии наступления.
  • Эксперт оценивает возможности оцепления подразделений оккупационной армии РФ и размеры санитарной зоны под контролем ВСУ.
  • Дальнейший план наступления ВСУ требует осторожного подхода, учитывая конкретные условия и потенциальные враждебные действия.

Что известно о героической боевой работе пилота ПС ВСУ Karaya на Курщине

Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно. Украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам в Курщине. Пилота узнали? - говорится в сообщении командующего ВС ВСУ.

Что известно об успехах ВСУ на Курщине

По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана в комментарии изданию OBOZ.UA, несмотря на замедление темпов наступления ВСУ в Курщине, необходимо продолжать расширение "санитарной зоны".

Наше наступление и должно было замедлиться, потому что первые достижения, первое большое продвижение было благодаря эффекту неожиданности… Но такое "окно возможностей" может работать 2-3 недели. Это время уже прошло. Россияне перебросили туда войска, они уже понимают, что мы примерно должны делать. Поэтому продолжать наступать в таком же быстром темпе, как в начале, даже теоретически невозможно. На это никто и не рассчитывал, – подчеркнул аналитик.

По его словам, есть смысл расширять присутствие ВСУ на территориях страны-агрессорки вдоль украинской границы.

Гетман также обратил внимание на возможность оцепления подразделений оккупационной армии РФ к югу от реки Сейм.

В перспективе аналитик обращает внимание на вероятный выход ВСУ в тыл российским оккупантам в Харьковской области.

По мнению эксперта, санитарная зона под контролем ВСУ может превысить 100 кв.

Конечно, пока нам сложно это сделать, но, по крайней мере, это должно быть несколько десятков километров. Но это не так же, как делить участок, кому сколько соток. Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог, а не просто от рисунка на карте. На некоторых участках можно продвинуться глубже, на других – наоборот. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий, отмечает Гетман.

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