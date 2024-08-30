Конечно, пока нам сложно это сделать, но, по крайней мере, это должно быть несколько десятков километров. Но это не так же, как делить участок, кому сколько соток. Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог, а не просто от рисунка на карте. На некоторых участках можно продвинуться глубже, на других – наоборот. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий, отмечает Гетман.