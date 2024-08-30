Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео боевой работы известного украинского пилота с позывным Karaya, использующим авиабомбы США GBU-62 JDAM-ER на МиГ-29 для уничтожения мостовых переправ преступной армии РФ в Курщине.
Главные тезисы
- Героическая боевая работа украинского пилота Karaya на МиГ-29 с использованием авиабомб для уничтожения мостовых переправ армии РФ на Курщине.
- Анализ ветерана указывает на необходимость расширения санитарной зоны украинских войск на Курщине.
- Прогнозируется выход ВСУ в тыл российским оккупантам Харьковщины и рассматривается роль рельефа местности в стратегии наступления.
- Эксперт оценивает возможности оцепления подразделений оккупационной армии РФ и размеры санитарной зоны под контролем ВСУ.
- Дальнейший план наступления ВСУ требует осторожного подхода, учитывая конкретные условия и потенциальные враждебные действия.
Что известно о героической боевой работе пилота ПС ВСУ Karaya на Курщине
Что известно об успехах ВСУ на Курщине
По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана в комментарии изданию OBOZ.UA, несмотря на замедление темпов наступления ВСУ в Курщине, необходимо продолжать расширение "санитарной зоны".
По его словам, есть смысл расширять присутствие ВСУ на территориях страны-агрессорки вдоль украинской границы.
Гетман также обратил внимание на возможность оцепления подразделений оккупационной армии РФ к югу от реки Сейм.
В перспективе аналитик обращает внимание на вероятный выход ВСУ в тыл российским оккупантам в Харьковской области.
По мнению эксперта, санитарная зона под контролем ВСУ может превысить 100 кв.
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