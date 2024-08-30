Звісно, поки що нам складно це зробити, але принаймні це має бути кілька десятків кілометрів. Але це не так само, як ділити ділянку, кому скільки соток. Усе залежить від рельєфу місцевості, від необхідності, від населених пунктів, доріг тощо, а не просто від малюнку на мапі. На певних ділянках можна просунутися глибше, на інших – навпаки. Вочевидь, усе залежатиме від конкретних умов, - зазначає Гетьман.