Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи відомого українського пілота із позивним Karaya, який використовує авіабомби США GBU-62 JDAM-ER на МіГ-29 для знищення мостових переправ злочинної армії РФ на Курщині.
Головні тези:
- Героїчна бойова робота українського пілота Karaya на МіГ-29 з використання авіабомб для знищення мостових переправ армії РФ на Курщині.
- Аналіз ветерана вказує на необхідність розширення «санітарної зони» українських військ на Курщині.
- Прогнозується можливий вихід ЗСУ в тил російським окупантам на Харківщині та роль рельєфу місцевості у стратегії наступу.
- Експерт розглядає можливості оточення підрозділів окупаційної армії РФ та можливі розміри санітарної зони під контролем ЗСУ.
- Подальший план наступу ЗСУ вимагатиме обережного підходу враховуючи конкретні умови та потенційні ворожі дії.
Що відомо про героїчну бойову роботу пілота ПС ЗСУ Karaya на Курщині
Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині
За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана у коментарі виданню OBOZ.UA, незважаючи на сповільнення темпів наступу ЗСУ на Курщині, необхідно продовжувати розширення “санітарної зони”.
За його словами, є сенс розширювати присутність ЗСУ на територіях країни-агресорки вздовж українського кордону.
Гетьман також звернув увагу на можливість оточення підрозділів окупаційної армії РФ на півдні від річки Сейм.
В перспективі аналітик звертає увагу на ймовірний вихід ЗСУ в тил російським окупантам на Харківщині.
На думку експерта, санітарна зона під контролем ЗСУ може перевищити 100 кв кілометрів.
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