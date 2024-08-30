Український пілот Karaya на МіГ-29 знищує переправи армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Український пілот Karaya на МіГ-29 знищує переправи армії РФ на Курщині — відео

Микола Олещук
Karaya

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи відомого українського пілота із позивним Karaya, який використовує авіабомби США GBU-62 JDAM-ER на МіГ-29 для знищення мостових переправ злочинної армії РФ на Курщині. 

Головні тези:

  • Героїчна бойова робота українського пілота Karaya на МіГ-29 з використання авіабомб для знищення мостових переправ армії РФ на Курщині.
  • Аналіз ветерана вказує на необхідність розширення «санітарної зони» українських військ на Курщині.
  • Прогнозується можливий вихід ЗСУ в тил російським окупантам на Харківщині та роль рельєфу місцевості у стратегії наступу.
  • Експерт розглядає можливості оточення підрозділів окупаційної армії РФ та можливі розміри санітарної зони під контролем ЗСУ.
  • Подальший план наступу ЗСУ вимагатиме обережного підходу враховуючи конкретні умови та потенційні ворожі дії.

Що відомо про героїчну бойову роботу пілота ПС ЗСУ Karaya на Курщині

Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача.І так щодня! Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині. Пілота впізнали? - йдеться у дописі командувача ПС ЗСУ.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині

За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана у коментарі виданню OBOZ.UA, незважаючи на сповільнення темпів наступу ЗСУ на Курщині, необхідно продовжувати розширення “санітарної зони”.

Наш наступ і мав сповільнитись, тому що перші досягнення, перше велике просування було завдяки ефекту несподіванки… Але таке "вікно можливостей" може працювати 2-3 тижні. Цей час уже минув. Росіяни перекинули туди війська, вони вже розуміють, що ми приблизно маємо робити. Тому продовжувати наступати в такому самому швидкому темпі, як на початку, навіть теоретично неможливо. На це ніхто й не розраховував, - підкреслив аналітик.

За його словами, є сенс розширювати присутність ЗСУ на територіях країни-агресорки вздовж українського кордону.

Гетьман також звернув увагу на можливість оточення підрозділів окупаційної армії РФ на півдні від річки Сейм.

В перспективі аналітик звертає увагу на ймовірний вихід ЗСУ в тил російським окупантам на Харківщині.

На думку експерта, санітарна зона під контролем ЗСУ може перевищити 100 кв кілометрів.

Звісно, поки що нам складно це зробити, але принаймні це має бути кілька десятків кілометрів. Але це не так само, як ділити ділянку, кому скільки соток. Усе залежить від рельєфу місцевості, від необхідності, від населених пунктів, доріг тощо, а не просто від малюнку на мапі. На певних ділянках можна просунутися глибше, на інших – навпаки. Вочевидь, усе залежатиме від конкретних умов, - зазначає Гетьман.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський закликав розширити навчальні місії для українських пілотів на F-16
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувачі F-16 в Україні. Данські інструктори навчають пілотів ПС ЗСУ — відео
Генштаб ЗСУ
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео
Микола Олещук
Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?