Украинский совет оружейников подписал меморандум о сотрудничестве с британской ADS Group

Украинский совет оружейников подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с ADS Group — ведущей отраслевой ассоциацией Великобритании, представляющей интересы более 1500 компаний в сфере аэрокосмической, оборонной, промышленной и космической промышленности.
Главные тезисы
- Подписание меморандума о сотрудничестве между украинским советом оружейников и британской ADS Group открывает новые возможности для украинского оборонного комплекса.
- Сотрудничество включает обмен информацией об индустриальных возможностях, форматах взаимодействия и совместных производственных проектах, а также планируется снижение регуляторных барьеров для продукции на рынки НАТО и ЕС.
- Долгосрочное партнерство направлено на расширение горизонтов украинского оборонного комплекса на международном уровне и упрощение доступа украинской продукции к мировым рынкам.
Украинские оружейники будут сотрудничать с британскими
Отмечается, что документ закладывает основу долгосрочного партнерства между оборонными индустриями Украины и Великобритании и открывает новые возможности для украинских производителей вооружения.
Сотрудничество предполагает обмен информацией об индустриальных возможностях, инновационных решениях и спросе на конкретные виды продукции, форматах B2B и B2G взаимодействия, создании платформы для совместных производств, исследований и трансфера технологий. Также планируется совместная работа по снижению регуляторных барьеров для вхождения украинской продукции на рынки НАТО и ЕС.
В Совете оружейников отметили, что для украинского оборонно-промышленного комплекса это партнерство открывает точку входа на глобальный рынок, обеспечивает поддержку масштабирования производства, адвокацию на международном уровне и возможность достичь нового уровня индустриального присутствия.
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