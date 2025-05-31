Украинский совет оружейников подписал меморандум о сотрудничестве с британской ADS Group

Украинский совет оружейников подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с ADS Group — ведущей отраслевой ассоциацией Великобритании, представляющей интересы более 1500 компаний в сфере аэрокосмической, оборонной, промышленной и космической промышленности.

Украинские оружейники будут сотрудничать с британскими

Отмечается, что документ закладывает основу долгосрочного партнерства между оборонными индустриями Украины и Великобритании и открывает новые возможности для украинских производителей вооружения.

Сотрудничество предполагает обмен информацией об индустриальных возможностях, инновационных решениях и спросе на конкретные виды продукции, форматах B2B и B2G взаимодействия, создании платформы для совместных производств, исследований и трансфера технологий. Также планируется совместная работа по снижению регуляторных барьеров для вхождения украинской продукции на рынки НАТО и ЕС.

В Украине уже работает несколько десятков оборонных компаний мира. У нас много реализованных успешных кейсов в различных форматах сотрудничества. И мы готовы расширять горизонты, достигая все более высоких результатов. Поэтому приглашаем европейский оборонный бизнес идти по этому пути вместе с нами. Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

В Совете оружейников отметили, что для украинского оборонно-промышленного комплекса это партнерство открывает точку входа на глобальный рынок, обеспечивает поддержку масштабирования производства, адвокацию на международном уровне и возможность достичь нового уровня индустриального присутствия.