Українська рада зброярів підписала меморандум про співпрацю з британською ADS Group

Українська рада зброярів підписала меморандум про стратегічну співпрацю з ADS Group — провідною галузевою асоціацією Великої Британії, яка представляє інтереси понад 1500 компаній у сфері аерокосмічної, оборонної, безпекової та космічної промисловості.
Головні тези:
- Підписаний меморандум закладає основу для довгострокового партнерства між оборонними індустріями України та Великої Британії.
- Співпраця включає обмін інформацією про індустріальні можливості, формати B2B та B2G взаємодії та спільні виробничі проєкти.
- Націлено на розширення горизонтів українського оборонного комплексу на міжнародному ринку та спрощення входу української продукції на ринки НАТО та ЄС.
Українські зброярі співпрацюватимуть з британськими
Зазначається, що документ закладає основу для довгострокового партнерства між оборонними індустріями України та Великої Британії і відкриває нові можливості для українських виробників озброєння.
Співпраця передбачає обмін інформацією про індустріальні можливості, інноваційні рішення та попит на конкретні види продукції, формати B2B та B2G взаємодії, створення платформи для спільних виробництв, досліджень і трансферу технологій. Також планується спільна робота над зниженням регуляторних бар'єрів для входження української продукції на ринки НАТО та ЄС.
У Раді зброярів зауважили, що для українського оборонно-промислового комплексу це партнерство відкриває точку входу на глобальний ринок, забезпечує підтримку в масштабуванні виробництва, адвокацію на міжнародному рівні та можливість досягти нового рівня індустріальної присутності.
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