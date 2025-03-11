Украинский военный спас жизнь туристу в Венеции
Категория
Мир
Дата публикации

Украинский военный спас жизнь туристу в Венеции

Украинский военный спас жизнь туристу в Венеции
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Источник:  online.ua

Украинский воин в отпуске в Венеции спас туриста из северной Африки. Как оказалось, мужчина истекал кровью после ножевого ранения и мог погибнуть, если бы рядом не оказался храбрый украинец.

Главные тезисы

  • Столкновение между туристами в Венеции переросло в драку, во время которой украинский защитник оказал пострадавшему медицинскую помощь.
  • Военный в очередной раз напомнил миру о мужестве и доброте украинского народа.

Украинский защитник действовал быстро и четко

Как удалось узнать журналистам, в историческом центре Венеции вспыхнул конфликт между туристами, которая мгновенно переросла в драку.

Один из мужчин выхватил нож и стал наносить удары противнику по руке и ноге.

Фото: ultrarightnow/X

Раненый мужчина, до того державший противника, отпустил его, прошел несколько метров и упал, пишет Corriere del Veneto.

Согласно данным СМИ, один из прохожих, увидев раненого, оказал ему медицинскую помощь, а прохожие в это время вызвали полицию и медиков. Нападающему удалось скрыться.

Фото: ultrarightnow/X

Впоследствии стало известно, что первую помощь раненому оказал украинский военный в отпуске.

20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой бы уже истек, — написал сам украинский защитник в Х.

Фото: скриншот

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