Украинский военный спас жизнь туристу в Венеции

Украинский воин в отпуске в Венеции спас туриста из северной Африки. Как оказалось, мужчина истекал кровью после ножевого ранения и мог погибнуть, если бы рядом не оказался храбрый украинец.

Украинский защитник действовал быстро и четко

Как удалось узнать журналистам, в историческом центре Венеции вспыхнул конфликт между туристами, которая мгновенно переросла в драку.

Один из мужчин выхватил нож и стал наносить удары противнику по руке и ноге.

Фото: ultrarightnow/X

Раненый мужчина, до того державший противника, отпустил его, прошел несколько метров и упал, пишет Corriere del Veneto.

Согласно данным СМИ, один из прохожих, увидев раненого, оказал ему медицинскую помощь, а прохожие в это время вызвали полицию и медиков. Нападающему удалось скрыться.

Фото: ultrarightnow/X

Впоследствии стало известно, что первую помощь раненому оказал украинский военный в отпуске.

20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой бы уже истек, — написал сам украинский защитник в Х. Поделиться