Український військовий врятував життя туристу у Венеції

Український воїн під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки. Як виявилося, чоловік стікав кров’ю після ножового поранення й міг загинути, якби поруч не опинився хоробрий українець.
Головні тези:
- Сутичка між туристами у Венеції переросла у бійку, під час якої український захисник надав потерпілому медичну допомогу.
- Військовий вкотре нагадав світу про мужність та доброту українського народу.
Український захисник діяв швидко та чітко
Як вдалося дізнатися журналістам, в історичному центрі Венеції спалахнула сутичка між туристами, яка миттєво переросла у бійку.
Один з чоловіків вихопив ніж і почав завдавати ударів супротивнику по руці й нозі.
Поранений чоловік, який до того тримав противника, відпустив його, пройшов кілька метрів і впав, пише Corriere del Veneto.
Згідно з даними ЗМІ, один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а перехожі тим часом викликали поліцію і медиків. Нападникові вдалося втекти.
Згодом стало відомо, що першу допомогу пораненому надав український військовий у відпустці.
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