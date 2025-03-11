Український військовий врятував життя туристу у Венеції
Категорія
Світ
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Український військовий врятував життя туристу у Венеції

Український військовий врятував життя туристу у Венеції
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Джерело:  online.ua

Український воїн під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки. Як виявилося, чоловік стікав кров’ю після ножового поранення й міг загинути, якби поруч не опинився хоробрий українець.

Головні тези:

  • Сутичка між туристами у Венеції переросла у бійку, під час якої український захисник надав потерпілому медичну допомогу.
  • Військовий вкотре нагадав світу про мужність та доброту українського народу.

Український захисник діяв швидко та чітко

Як вдалося дізнатися журналістам, в історичному центрі Венеції спалахнула сутичка між туристами, яка миттєво переросла у бійку.

Один з чоловіків вихопив ніж і почав завдавати ударів супротивнику по руці й нозі.

Фото: ultrarightnow/X

Поранений чоловік, який до того тримав противника, відпустив його, пройшов кілька метрів і впав, пише Corriere del Veneto.

Згідно з даними ЗМІ, один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а перехожі тим часом викликали поліцію і медиків. Нападникові вдалося втекти.

Фото: ultrarightnow/X

Згодом стало відомо, що першу допомогу пораненому надав український військовий у відпустці.

20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би, — написав сам український захисник в Х.

Фото: скриншот

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