"УкрАвиаКостех" назвали количество РЭБ-систем, которые благотворители передали ВСУ за полгода
Категория
Украина
Дата публикации

"УкрАвиаКостех" назвали количество РЭБ-систем, которые благотворители передали ВСУ за полгода

Буданов и БФ "Надія"
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Источник:  online.ua

В течение последних полугода благотворительный фонд молодежной инициативы “Надія” передал воинам ВСУ более 500 единиц РЭБ-систем “Апостол”, аналогов которым в Украине нет. Их разработкой активно занимается компания по производству БПЛА и РЭБ-систем "Украинские Авиационно-Космические Технологии".

Главные тезисы

  • Кроме РЭБ-систем компания также производит более 50 тысяч беспилотников ежемесячно.
  • Основатель “УкрАвиаКосТех” Владлен Никитин призывает создать в Украине систему подготовки специалистов в сфере беспилотной техники и электронной войны.

В чем заключается уникальность РЭБ-систем "Апостол"

Что важно понимать, "Апостол" от "УкрАвиаКосТех" действительно не имеет аналогов в Украине.

Одно из главных преимуществ этой системы заключается в том, что она использует иммерсионную закрытую систему охлаждения, которая защищает РЭБ от перегрева и позволяет работать около 20 часов в тяжелых боевых условиях.

Указанные характеристики выгодно отличают "Апостол" на фоне других систем радиоэлектронной борьбы.

Несколько дней назад представители благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" лично передали начальнику ГУР МОУ Кириллу Буданову 8 РЭБов "Апостол".

По словам основателя компании "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлена Никитина, ежемесячно также удается производить более 50 тысяч БПЛА.

Он и его команда всегда тесно сотрудничают с военными, адаптируя продукцию под их нужды.

В частности, речь идет об изготовлении:

  • дронов с автозахватом цели;

  • дронов работающих на трех частотах;

  • дронов на оптоволокне, которые невозможно заглушить.

Как считает Владлен Никитин, Украина должна сконцентрироваться на создании системы подготовки специалистов в области беспилотной техники и электронной войны.

Что важно понимать, именно эти технологии играют решающую роль в современной войне и в будущем оборонной промышленности.

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