"УкрАвиаКостех" назвали количество РЭБ-систем, которые благотворители передали ВСУ за полгода

В течение последних полугода благотворительный фонд молодежной инициативы “Надія” передал воинам ВСУ более 500 единиц РЭБ-систем “Апостол”, аналогов которым в Украине нет. Их разработкой активно занимается компания по производству БПЛА и РЭБ-систем "Украинские Авиационно-Космические Технологии".
Главные тезисы
- Кроме РЭБ-систем компания также производит более 50 тысяч беспилотников ежемесячно.
- Основатель “УкрАвиаКосТех” Владлен Никитин призывает создать в Украине систему подготовки специалистов в сфере беспилотной техники и электронной войны.
В чем заключается уникальность РЭБ-систем "Апостол"
Что важно понимать, "Апостол" от "УкрАвиаКосТех" действительно не имеет аналогов в Украине.
Одно из главных преимуществ этой системы заключается в том, что она использует иммерсионную закрытую систему охлаждения, которая защищает РЭБ от перегрева и позволяет работать около 20 часов в тяжелых боевых условиях.
Указанные характеристики выгодно отличают "Апостол" на фоне других систем радиоэлектронной борьбы.
Несколько дней назад представители благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" лично передали начальнику ГУР МОУ Кириллу Буданову 8 РЭБов "Апостол".
По словам основателя компании "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлена Никитина, ежемесячно также удается производить более 50 тысяч БПЛА.
Он и его команда всегда тесно сотрудничают с военными, адаптируя продукцию под их нужды.
В частности, речь идет об изготовлении:
дронов с автозахватом цели;
дронов работающих на трех частотах;
дронов на оптоволокне, которые невозможно заглушить.
Как считает Владлен Никитин, Украина должна сконцентрироваться на создании системы подготовки специалистов в области беспилотной техники и электронной войны.
Что важно понимать, именно эти технологии играют решающую роль в современной войне и в будущем оборонной промышленности.
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