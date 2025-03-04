"УкрАвіаКостех" назвали кількість РЕБ-систем, які благодійники передали ЗСУ за пів року

Протяг останніх пів року благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” передав воїнам ЗСУ понад 500 одиниць РЕБ-систем “Апостол”, аналогів яким в Україні немає. Їхньою розробкою активно займається компанія з виробництва БПЛА та РЕБ-систем “Українські Авіаційно-Космічні Технології”.
Головні тези:
- Окрім РЕБ-систем компанія також виготовляє понад 50 тисяч безпілотників щомісяця.
- Засновник “УкрАвіаКосТех” Владлен Нікітін закликає створити в Україні систему підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни.
У чому полягає унікальність РЕБ-систем “Апостол”
Що важливо розуміти, “Апостол” від “УкрАвіаКосТех” дійсно не має аналогів в Україні.
Одна з головних переваг цієї системи полягає в тому, що вона використовує імерсійну закриту систему охолодження, що захищає РЕБ від перегріву та дає можливість працювати близько 20 годин у важких бойових умовах.
Вказані характеристики вигідно вирізняють “Апостол” з-поміж інших систем радіоелектронної боротьби.
Кілька днів тому представники благодійного фонду молодіжної ініціативи “Надія” особисто передали начальнику ГУР МОУ Кирилу Буданову 8 РЕБів “Апостол”.
За словами засновника компанії "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлена Нікітіна, щомісяця також вдається виготовляти понад 50 тисяч БПЛА.
Він та його команда завжди тісно співпрацюють з військовими, адаптуючи продукцію під їхні потреби.
Зокрема йдеться про виготовлення:
дронів з автозахопленням цілі;
дронів які працюють на трьох частотах;
дронів на оптоволокні, які неможливо заглушити.
Як вважає Владлен Нікітін, Україна повинна сконцентруватися на створенні системи підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни.
Що важливо розуміти, саме ці технології відіграють вирішальну роль у сучасній війні та майбутньому оборонної промисловості.
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