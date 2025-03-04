"УкрАвіаКостех" назвали кількість РЕБ-систем, які благодійники передали ЗСУ за пів року

Протяг останніх пів року благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” передав воїнам ЗСУ понад 500 одиниць РЕБ-систем “Апостол”, аналогів яким в Україні немає. Їхньою розробкою активно займається компанія з виробництва БПЛА та РЕБ-систем “Українські Авіаційно-Космічні Технології”.

У чому полягає унікальність РЕБ-систем “Апостол”

Що важливо розуміти, “Апостол” від “УкрАвіаКосТех” дійсно не має аналогів в Україні.

Одна з головних переваг цієї системи полягає в тому, що вона використовує імерсійну закриту систему охолодження, що захищає РЕБ від перегріву та дає можливість працювати близько 20 годин у важких бойових умовах.

Вказані характеристики вигідно вирізняють “Апостол” з-поміж інших систем радіоелектронної боротьби.

Кілька днів тому представники благодійного фонду молодіжної ініціативи “Надія” особисто передали начальнику ГУР МОУ Кирилу Буданову 8 РЕБів “Апостол”.

За словами засновника компанії "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлена Нікітіна, щомісяця також вдається виготовляти понад 50 тисяч БПЛА.

Він та його команда завжди тісно співпрацюють з військовими, адаптуючи продукцію під їхні потреби.

Зокрема йдеться про виготовлення:

дронів з автозахопленням цілі;

дронів які працюють на трьох частотах;

дронів на оптоволокні, які неможливо заглушити.

Як вважає Владлен Нікітін, Україна повинна сконцентруватися на створенні системи підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни.