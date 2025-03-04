"УкрАвіаКостех" назвали кількість РЕБ-систем, які благодійники передали ЗСУ за пів року
Категорія
Україна
Дата публікації

"УкрАвіаКостех" назвали кількість РЕБ-систем, які благодійники передали ЗСУ за пів року

Буданов і БФ "Надія"
Read in English
Джерело:  online.ua

Протяг останніх пів року благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” передав воїнам ЗСУ понад 500 одиниць РЕБ-систем “Апостол”, аналогів яким в Україні немає. Їхньою розробкою активно займається компанія з виробництва БПЛА та РЕБ-систем “Українські Авіаційно-Космічні Технології”.

Головні тези:

  • Окрім РЕБ-систем компанія також виготовляє понад 50 тисяч безпілотників щомісяця.
  • Засновник “УкрАвіаКосТех” Владлен Нікітін закликає створити в Україні систему підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни.

У чому полягає унікальність РЕБ-систем “Апостол”

Що важливо розуміти, “Апостол” від “УкрАвіаКосТех” дійсно не має аналогів в Україні.

Одна з головних переваг цієї системи полягає в тому, що вона використовує імерсійну закриту систему охолодження, що захищає РЕБ від перегріву та дає можливість працювати близько 20 годин у важких бойових умовах.

Вказані характеристики вигідно вирізняють “Апостол” з-поміж інших систем радіоелектронної боротьби.

Кілька днів тому представники благодійного фонду молодіжної ініціативи “Надія” особисто передали начальнику ГУР МОУ Кирилу Буданову 8 РЕБів “Апостол”.

За словами засновника компанії "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлена Нікітіна, щомісяця також вдається виготовляти понад 50 тисяч БПЛА.

Він та його команда завжди тісно співпрацюють з військовими, адаптуючи продукцію під їхні потреби.

Зокрема йдеться про виготовлення:

  • дронів з автозахопленням цілі;

  • дронів які працюють на трьох частотах;

  • дронів на оптоволокні, які неможливо заглушити.

Як вважає Владлен Нікітін, Україна повинна сконцентруватися на створенні системи підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни.

Що важливо розуміти, саме ці технології відіграють вирішальну роль у сучасній війні та майбутньому оборонної промисловості.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео
ГУР
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Запуск 500 шахедів одночасно. ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України
шахеди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?