"Укрэнерго" увеличивает объем отключений света в Украине

После новой массированной атаки российских захватчиков, которая произошла ночью 6 декабря, НЭК "Укрэнерго" вынужденно решила увеличить объем прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии.

Сразу в 6 областях обесточивания из-за ночной атаки РФ

Ночью и утром Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

Что важно понимать, это уже 8 столь масштабная атака с начала 2025 года.

В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Во всех регионах Украины 6 декабря используются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.

На фоне серьезных последствий новой масштабной атаки врага на энергосистему и текущих погодных условий — важность экономного энергопотребления 6 декабря крайне важна.