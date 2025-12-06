"Укрэнерго" увеличивает объем отключений света в Украине
"Укрэнерго" увеличивает объем отключений света в Украине

Сразу в 6 областях обесточивания из-за ночной атаки РФ
Источник:  Укрэнерго

После новой массированной атаки российских захватчиков, которая произошла ночью 6 декабря, НЭК "Укрэнерго" вынужденно решила увеличить объем прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии.

Главные тезисы

  • Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно.
  • Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Сразу в 6 областях обесточивания из-за ночной атаки РФ

Ночью и утром Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

Что важно понимать, это уже 8 столь масштабная атака с начала 2025 года.

В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Во всех регионах Украины 6 декабря используются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.

На фоне серьезных последствий новой масштабной атаки врага на энергосистему и текущих погодных условий — важность экономного энергопотребления 6 декабря крайне важна.

Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений.

