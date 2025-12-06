"Укрэнерго" увеличивает объем отключений света в Украине

После новой массированной атаки российских захватчиков, которая произошла ночью 6 декабря, НЭК "Укрэнерго" вынужденно решила увеличить объем прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии.
Главные тезисы
- Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно.
- Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Сразу в 6 областях обесточивания из-за ночной атаки РФ
Ночью и утром Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.
Что важно понимать, это уже 8 столь масштабная атака с начала 2025 года.
В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
На фоне серьезных последствий новой масштабной атаки врага на энергосистему и текущих погодных условий — важность экономного энергопотребления 6 декабря крайне важна.
