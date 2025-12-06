"Укренерго" збільшує обсяг відключень світла в Україні

Після нової масованої атаки російських загарбників, яка відбулася вночі 6 грудня, НЕК “Укренерго” вимушено вирішила збільшити обсяг прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії.

Одразу в 6 областях знеструмлення через нічну атаку РФ

Вночі та вранці Росія завдала нового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.

Що важливо розуміти, це вже 8 така масштабна атака з початку 2025 року.

Наразі знеструмлення фіксують у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

В усіх регіонах України 6 грудня застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

На тлі серйозних наслідків нової масштабної атаки ворога на енергосистему і поточні погодні умови — важливість економного енергоспоживання 6 грудня є вкрай важливою.